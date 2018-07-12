Kum havuzunda tuvaletten 2 bin kat fazla bakteri var!

Bahar ve yaz aylarında çocuklarla en sık yapılan ve keyif alınan açık hava aktivitelerinden biri, onlarla parka gitmektir. Ancak bu doğayla baş başa geçirilen güzel anların kabusa dönüşmemesi için çocukları bekleyen tehlikelere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almayı da ihmal etmemek gerekiyor. Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, çocuk parkları ve piknik yerlerinde çocuklara bulaşabilecek hastalıklara karşı önemli tavsiyelerde bulunuyor...
Yaz ve bahar ayları çocuklarla parkların, bahçelerin ve açık alanların tadını çıkarma zamanıdır. Ancak çocukların doyasıya oynadığı, sosyalleştiği ve doğanın keyfini çıkardığı bu alanlar önemli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. PARAZİT BULAŞABILIR
Yapılan çalışmalarda, parklarda bulunan kum havuzlarında tuvalettekinden 2 bin kat daha fazla bakteri ve mantar tespit edildi. Kum havuzları aynı zamanda hayvanların da tuvalet ihtiyacını giderdiği yerlerdir. Hayvanların dışkılarından barsak parazitlerinin yanı sıra kist hidatik, toksocara gibi çocukların hayati organlarına zarar verebilen parazitlerin bulaşma riski vardır.
Çocuk oyun alanlarına kedi köpek girişinin engellenmesi, evcil hayvanların düzenli veteriner kontrolleri ile parazitlerden arındırılması, hayvan sahiplerinin dışkılarını toplaması yönünde bilincin kazandırılması ve kum havuzlarının kullanılmaması; hayvanlardan parazit bulaşmasının önlenmesinde ilk yapılması gerekenler olarak öne çıkıyor. ELLER MUTLAKA YIKANMALI
Çocuk hastalıklarının oluşmaması için çocukları parktaki kumlardan uzak tutmak, onları yakından izleyerek ellerini ağızlarına götürmelerini engellemek ve park sonrası ilk fırsatta ellerini yıkamak da alınması gereken tedbirler arasında yer alıyor.
Çocuk hastalıklarına yol açan diğer bir etken de parklardaki oyun araçlarında bulunan mikroplar. Yoğun mikrop bulunan bu aletlerle temas ve elini ağzına götürmesi sonucu çocuk, bakteri ve amiplerle ishalli hastalığa yakalanabiliyor.
Çocukların cildinde sıyrık ya da yara bulunması durumunda salıncak ya da kaydırak gibi aletlerden uçuk mikrobu gibi virüsler, stafilokok gibi bakterilerin bulaşma riski de söz konusu. Yaranın iyileşmesini beklemek ya da parka gitmeden açık yaraya yara bandı yapıştırmak gerekiyor. KENELERE DİKKAT EDİN!
Yaz aylarında özellikle hafta sonlarının sevilen aktivitelerinden piknikte de kene, önemli bir tehlike. Kene ısırmasında asıl önemli sorun ise bulaştırdıkları virüsle ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne ya da Lyme hastalığına yakalanma riski.
Keneyle teması önlemek için uzun çalılardan ve yaprakların bol olduğu alanlardan uzak bir alanda piknik yapılması ve kene kovucular kullanmak, alınacak ilk önlemler arasında yer alıyor.
Keneyi fark edebilmek adına açık renkli ve uzun kollu kıyafetler giyilmesi ve çorapların pantolon paçasının üzerine çekilmesi, piknik dönüşü de çocukların vücudunda özellikle ense saç çizgileri, koltuk altı ve kasık bölgelerinde küçük ben görünümündeki kene araması yapılması gerekiyor.
Kene tespit edildiğinde en kısa sürede çıkarılması da hastalık bulaştırma riskini azaltır. Bunun için, bir cımbızla kenenin deriye en yakın yerinden sıkı tutularak kerpetenle çivi söker gibi sağa sola hareket ettirilerek çıkarılması gerekiyor. Isırık bölgesinin sabunla yıkanıp iyotlu antiseptikle temizlenmesi de ihmal edilmemesi gereken önlemlerden biri. YAZIN İSİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN EMİCİ BEZLER TERCİH EDİLMELİ
Bebeklerin
saat 11.00-15.00 arası güneşe çıkarılmaması, dışarıya çıkılıyorsa koruyucu krem sürülmesi gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir, bebeklerde yaz aylarında sıkça görülen isiliği önlemenin ipuçlarını verdi...
Yaz aylarında güneş ışınları ciltte yanık, kızarma, su toplama gibi problemlere neden olabiliyor. Sürekli tekrarlayan güneş yanıkları ise ileriki yaşlarda deri kanser
ine yol açabiliyor. Bu nedenle çok hassas bir cilde sahip olan bebeklerin güneşten çok iyi korunması gerekiyor.
İlk 10 yaşta alınan güneş ışığı, deri kanseri oluşumunu en çok etkileyen UV şeklidir. Özellikle denizde, plajda güneşin en dik olduğu saat 11.00-15.00 arası bebeklerin güneşe maruz bırakılmaması gerekiyor. SOĞUK PANSUMAN YAPIN
Eğer bebeği dışarıya çıkarmak gerekiyorsa sık dokulu giysiler giydirilmeli, cildin açıkta kalan bölgelerine ise en az 30 SPF (güneş koruma faktörü) olan bir koruyucu sürülmeli ve koruyucu iki saat arayla yinelenmelidir.
Terleme, ısı düzenlemesi için bir yol ve bir savunma mekanizmasıdır. Ancak aniden gelişen sıcak ve terleme veya aşırı kalın giysiler nedeniyle ter bezleri tıkanabilir ve bebeklerde miliyarya yani isilik denen hastalık ortaya çıkabilir.
İsilik, sıklıkla toplu iğne başı gibi kaşıntılı kabarcıklar şeklinde görülebilir.
İsiliği önlemek için bebeği serin ortamlarda tutmak, ince ve pamuklu giysiler tercih etmek ve soğuk pansumanlar yapmak çoğu kez yeterlidir.
Ayrıca bebek için mutlaka emici bir tabakaya sahip olan, nefes alabilen, hassas cildine ve bedenine uygun yumuşak bezler tercih edilmelidir.
Bunlara özen gösterilmemesi, ısı ve nem artışı nedeniyle bez bölgesinde isiliğe veya pişiğe yol açabilir. İSHALE KARŞI HİJYEN
Piknikte hijyen
de önemli bir unsur. Hijyen konusunda temel önlemler ihmal edildiğinde ishal ortaya çıkabiliyor. İshale ve gıda zehirlenme
lerine karşı; kapalı, pet şişe sularının içilmesi, salata ve çiğ sebzelerin iyi yıkanması ve sirkeli suda en az 15 dakika bekletilmesi, pikniğe pişirilmiş et ürünlerinin götürülmesi, yiyeceklerin soğutucu ile taşınması, yiyecek hazırlığı yaparken sık sık ellerin yıkanması gerekiyor.
Çocuklara, piknik yaparken olası mantar zehirlenmelerine karşı doğadan topladığı mantarı yememesi gerektiğini de anlatmak gerekiyor.