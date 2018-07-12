Haberler Sağlık Haberleri Kum havuzunda tuvaletten 2 bin kat fazla bakteri var!

Kum havuzunda tuvaletten 2 bin kat fazla bakteri var! Parklardaki kum havuzları, hayvanların tuvalet ihtiyacını giderdiği yerlerdir. Yapılan çalışmalarda, kum havuzlarında tuvalettekinden 2 bin kat daha fazla bakteri ve mantar tespit edildi