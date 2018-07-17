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sağlığını nasıl etkiliyor?

Kısa sürede hızla kilo vermek birçok kişinin ortak hayali. Oysa, az zamanda çok kilo verdirmeyi hedefleyen tüm vücuda olduğu gibi lara da önemli ölçüde zarar veriyor. Vücut sağlığı ile nın birbirine paralel ilerlediğini kaydeden Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, şok lerin saç sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 17:21
Diyetler saç sağlığını nasıl etkiliyor?

YETERSİZ BESLENME SAÇ KALİTESİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

kalitesinin bozulmasının altından yetersiz ve dengesiz beslenme faktörünün çıkma ihtimali yüksektir. Saçların sağlıkla uzaması ve dökülmemesi için; kanda yeterli oranlarda vitamin ve mineral bulunması gerekiyor. Hem saç hem de saç derisinin sağlıklı bir kan dolaşımından beslendiğini belirtmek mümkün. Saç hücreleri, kandan gelen protein ve oksijen sayesinde çoğalma gösteriyor. Özellikle de tek tip beslenerek kilo verdirmeyi vadeden şok yüzünden; çinko, folik asit, biotin, B12 vitamini ve protein gibi hayati maddelerin vücuda alımı sekteye uğrayabilir. Vücut gün içerisinde yeterli besin alamadığında; enerjisini kalp ve beyin gibi hayati organları korumaya yönlendirir. Saç hücreleri bu sırada arka planda kalır. Hücreler yeterli proteini ve oksijeni alamadığında ise, saç ve saç derisi tahribata uğrar.

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Diyetler saç sağlığını nasıl etkiliyor?
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