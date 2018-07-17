Klimanın önüne oturmayın, derinliğini bilmediğiniz suya atlamayın!

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aylarında omurga rahatsızlıklarında artış oluyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, yazın omurga sağlığını korumanın yollarını anlattı...
Yanlış ayarlama ile kullanılan klimalar; eklem tutulmaları başta olmak üzere ağrı
lara, üst solunum yolu hastalıklarına, baş ağrısına, yüz felcine ve birçok hastalığa davetiye çıkarır. YATARKEN MUTLAKA KAPATIN
Özellikle terli vücut ile klima
karşısında asla oturulmaması gerekir.
Doğru klima kullanımı için klimanın dışarıdaki hava sıcaklığından en fazla 6-7 derece düşüklükte ve yüzde 40-45 nemle çalıştırılması gerekir.
Ayrıca yatarken klimayı kapatmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.
Klimaların filtre temizliğinin de her üç ayda bir düzenli olarak da yapılması lazımdır.
Eğer klima nedeniyle eklem tutulması yaşıyorsanız, tutulma yaşanan bölgeye sıcak uygulama yapılması gerekir. Hafif bir rahatlatıcı masaj yapılması da gerekir; böylece kaslar açılır ve buna bağlı olarak da ağrıların geçmesi hızlanır. Özellikle bel ve sırt tutulmalarında yaz aylarında sırtüstü yüzmek faydalıdır.
Yaz aylarında serinlemek amacıyla en çok deniz ve havuz tercih edilir. Ancak hem eğlenceli, hem de spor açısından faydalı olan yüzme sırasında yapılabilecek yanlış hareketler can sıkıcı sorunlara yol açabilir.
Derinliği bilinmeyen suya asla atlamamak gerekir. Çünkü bilinmeyen bir yükseklikten atlama, insan vücuduna omurilik felci gibi kalıcı hasarlar verebilir.
Yine aşırı yüksekten aşağı atlanıldığında; su beton etkisi yaratacağı için vücutta kırılmalara, çatlaklara veya şuur kaybına neden olabilir.
Ayrıca bilinmesi gerekiyor ki, balıklama atlama sonucu boynu kırılanlarının yarısı yaşamını yitiriyor. KRAMP GİRDİĞİNDE SAKIN OLUN
Bunların dışında suda meydana
gelebilecek kramplar
a da dikkat
edilmelidir. Aniden oluşan kramplar
kişilerin boğulmasına sebep olabilir.
Deniz ya da havuzda oluşan kramplarda sakin olup kıyıya doğru sırtüstü yavaşça yüzülmelidir. Kıyıya varıldığında kramp giren yer yavaşça ovularak eski haline getirilmeye çalışılır.