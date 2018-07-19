Baş ağrılarınızın sebebi takılarınız olabilir...

MADENİ PARADA DA VAR, ÇİKOLATADA DA…

Günlük hayatta kullanılan pek çok metal üründe nikel vardır. Bu durum nikel maddesine alerjisi olan kişiler için önemli sorunlara yol açabilir. Madeni paralar, musluklar, metal mutfak gereçleri, makas, çanta sapları, gözlükler, çatal bıçak takımları, tencereler, yiyeceklerden kakao, sarımsak, fındık, badem, çikolata, ıspanak, konserve gıdalar, kabuklu deniz ürünleri nikel içerir. Eğer nikel alerjisiniz varsa bu ürünler ile temas veya bu yiyecekleri tüketme halinde vücudunuz bazı olumsuz sinyaller verecektir.

Nikel ile temas sonrası alerjiniz var ise temas yerinde kızarıklık, kaşıntı, içi su dolu kabarcıklar oluşur. Temas devam ederse kuru, kepekli, çatlak bir görünüm ortaya çıkar. Hatta temasın olmadığı alanlarda da yeni lezyonlar oluşmaya başlar. Ayrıca, alerjik döküntünün nikelin hiç temas etmediği bölgelerde görülmesi de mümkündür.Nikel içerikli bir nesneye dokunduğunuzda kulak memelerinde daha önce gelişmiş olan alerjik döküntü yineleyebilir.