Aman hafife almayın!

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Yücel, bazı insanlarda herhangi bir belirti göstermeyen kalp ritim bozukluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mikro yapısından makro yapısına kadar birçok önemli mekanizmayı barındıran kalbin, vücutta en basit ifadesi ile bir "pompa" görevi yürüttüğünü ifade eden Uzm. Dr. Oğuzhan Yücel, "Kalp ritmik kasılmalar ile kan dolaşımını sağlayan, dolaşım sisteminin en temel organıdır. Hayatımızın devamı için gereken tüm maddelerin vücudun en ücra köşelerine kadar taşınması için gerekli olan kanın, bir süreklilik halinde, kesintiye uğramadan dolaşması kalbimiz tarafından sağlanır. Kalbin pompalama görevini dört ayrı bölüm gerçekleştirir. Bu bölümler, sıkıştıkları zaman kanı ileri iten kaslardan odacıklardır. Her odacığın çevresindeki kas kalınlığı, bölümün görevine göre değişir. Kasın en kalın olduğu yer, pompalama işleminin büyük bölümünü üstlenen sol karıncık duvardır. Toplardamarlardan gelen kan kalbin iki yanındaki ince duvarlı kulakçıklara dolar. Bunları kanı aradaki kapakçıktan daha kalın kas yapısına sahip karıncıklara, karıncıklar da damara pompalar. Kulakçıklar karıncıkların üstünde, arkada yer alırlar, iki kulakçık ile karıncık arasında, karıncıklar arası ve kulakçıklar arası bölme yer alır" dedi.

ARİTMİ'YE DİKKAT

Aritmi'ye de dikkat çeken Dr. Yücel, şunları söyledi:

"Kalp görevlerin aksaması durumunda kalp atışının düzensiz olmasına, kalpte görülen ritim bozukluğuna da aritmi denilmektedir. Kalp ritim bozukluğu hastalığı kardiyopulmoner sistemde çeşitli semptomlara neden oluşturmaktadır. Aritmi, kalp kası içindeki sinir sinyallerinin iletilmesindeki anormallikten dolayı meydana gelir. Bu anormal durum, kalp atış ritmini olumsuz etkiler. Aritmi olan bazı kişilerde herhangi bir belirti görünmezken; bazılarında ise kardiyopulmoner sistemi tehlikeye atan ve hayatı tehdit eden bir durum oluşturan ciddi semptomlar meydana gelebilir. Bunun için belli periyotlarda kişinin muayene olması gerekmektedir. Aritmi genellikle başarıyla tedavi edilebilir bir kalp hastalığıdır."