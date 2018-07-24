Uzak yerlere seyahat etmekten kaçının

Yaz ayları, hava sıcaklıklarının yüksek olması ve tatil kazaları ile ilgili bazı riskler nedeniyle bebek bekleyen kadınlar için endişe kaynağı olabiliyor. Ancak alınabilecek pratik önlemlerle hem yazın, hem de tatilin keyfini çıkarmak mümkün olabilir. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Emine Barın, anne adaylarına sağlıklı yaz tatili önerilerini sıraladı...

ACİL DURUMLAR İÇİN ÖNEMLİ

Hamilelik haftanızın tatilde en önemli kriter olduğunu unutmayın

Genellikle gebeliğin ilk üç ayında düşük tehlikesini artırabileceği için uzun seyahat önerilmiyor. Gebeliğin 32'nci haftasından sonra da gerekmediği sürece şehir dışına uzun yolculuk, erken doğum tehlikesi ve yolda oluşabilecek acil durumlarda gerekli tıbbi desteğin zamanında alınamayacağı ihtimaliyle tavsiye edilmez. Düşük öyküsü, rahim ağzı yetmezliği, dış gebelik öyküsü, erken doğum öyküsü, vajinal kanama, düşük riski, çoğul gebelik, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, diğer organ sistemlerine ait kronik hastalığı olan gebelerin özellikle yurt dışı ve uzak yerlere seyahat etmekten kaçınmaları gerekir.

Gideceğiniz yerdeki sağlık kuruluşlarını not edin

Anne adayı, seyahat kararı verdiğinde öncelikle doktoruyla görüşüp seyahat öncesi kapsamlı bir muayeneden geçmelidir. Seyahat edilecek bölgedeki en yakın hastane veya sağlık kuruluşu mutlaka araştırılmalıdır. Kişi; tıbbi dosyasını, ultrasonografi raporlarını, kan tahlillerini ve kan grubu kartını mutlaka yanına almalıdır.

TROPİKAL BÖLGEYE GİTMEYİN

Temizliğinden şüphe ettiğiniz bölgelere seyahat etmeyin

Tüm gebelik boyunca tropik bölgelere veya hijyen problemlerinin olabileceği ülkelere seyahat tavsiye edilmez. Bu lokasyonlarda enfeksiyon riski yüksek olabilir. Bu durum hem anne, hem de bebeğin sağlığı için geri dönüşü olmayan problemlere yol açabilir.

Seyahat ederken güvenliğinizi ve konforunuzu ön planda tutun

Gebelikte araba ile seyahat sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, mutlaka emniyet kemerinin takılmasıdır. Araba ile seyahat esnasında en fazla üç saatte bir mola verilmeli, bu mola esnasında 10-15 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Yürüyüş, kan dolaşımını düzenler ve bebeğin rahat etmesini sağlar. Gebelikte otobüs ile seyahat edilecekse, otobüsün en ön, en arkasında ve tekerlek üzerinde yolculuk edilmemelidir. Koridor kenarı seçilmeli, güneş ışınlarından korunulmalıdır. Eğer otobüs sık mola vermiyorsa iki saatte bir yolun güvenli ve düz olduğu kısmında koltuktan kalkılıp bir-iki dakika ayakta kalınmalı ve tekrar oturulmalıdır. Kişi, oturduğu yerde egzersiz yapabilir. Bu süreçte bol sıvı alınmalı ve molalarda yürüyüş yapmalıdır. Gebelikte uçak ile seyahat, 28'inci haftaya kadar yapılabilir. 28'inci haftadan sonra genellikle

uçak şirketleri doktor raporu ile uçuşa izin verir. 36'ncı haftadan sonra uçak ile seyahat önerilmez. Uçak yolculuğu, sanılanın aksine kabin içi basıncı ayarlı olduğundan gebe için bir risk taşımaz. Asıl problem, uzun süre hareketsiz kalınmasıdır. Bu nedenle bacak egzersizleri, uçak içinde güvenli olduğu zaman yürüyüş, bol sıvı alımı önerilir. Üç saatten fazla uçuşlarda ek olarak diz altı varis çorabı giyilmesi önerilir.

Şemsiye altında durun ve şapka takmayı ihmal etmeyin

Tatilde ise güneş ışınlarının dik olduğu 12.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkılması tavsiye edilmez. Bir saat güneşlenme, 45 dakika serin yerde dinlenme ve bol sıvı alınması önerilir. Güneşe direkt maruz kalınmamalı, gölgede veya şemsiye altında güneşlenilebilir.

Gebelik maskesini ve cilt kuruluğunu önleyin

Gebelikte artan hormonlar nedeniyle güneşe karşı hassasiyet artar ve gebelik maskesi denilen yüzde koyu renk lekeler oluşur. Bu nedenle, gebelerin yaz aylarında yüzlerine yüksek faktörlü güneşten koruyucu kremleri, sürmeleri gerekmektedir. Ayrıca cildin kurumasını önlemek için bol sıvı alınmalıdır.

DENİZ ÇOK DAHA GÜVENLİ

Havuz mu deniz mi ikileminde dikkatli olun

Deniz, gebeler için de daha güvenlidir. Çünkü havuzlarda birçok kişinin yüzmesine bağlı olarak enfeksiyon etkenlerinin bulunma riski daha fazladır. Havuzlara dezenfeksiyon amacıyla bazı maddeler katılmaktadır. Bu maddelerin dozu aşırıya kaçılmadan iyi bir şekilde dezenfekte edilmiş bir havuzun gebeliğe zararı olmaz. Fakat havuza dezenfeksiyon amacıyla katılan bazı maddelerin aşırı dozlarda kullanılması gebeliğe zarar verebileceği bazı uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Gebeliğin ilk üç ayında günde 20 dakika yüzmek yeterlidir. Sabah erken saatlerde yüzmek, gebeliğe bağlı bulantı ve kusmaları azaltabilir. Vücudu fazla sıkmayan, gebeler için tasarlanmış mayoları giymek gerekir. Özellikle fazla krampları olan gebeler, boy hizasını geçmeyecek derinlikte yüzmelidir.

MAYONEZ KULLANMAYIN!

Besin zehirlenmesi riskini en aza indirin

Anne adayının tükettikleri çiğ sebze ve meyveler iyice yıkanmış, etlerin iyi pişmiş olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Beslenme programı, tatil haricindeki gibi devam etmelidir. Tüm tedbire karşı ortaya çıkabilecek olan bulantı, kusma, ishalle kendini gösteren besin zehirlenmeleri, ateşli durumlar, dinlenmeyle geçmeyen kramplar, baş ağrıları dikkate alınmalı ve uzmanla haberleşerek en yakın sağlık merkezinde tetkik edilmelidir. Özellikle gezi sırasında içilen suya çok dikkat edilmesi, sadece kapalı kutularda satılan içeceklerin içilmesi, içeceklere kesinlikle buz eklenmemesi gerekir. Dışarıda hazırlanmış salata, az pişmiş et ve mayonezli ürünlerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır