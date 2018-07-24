Yazın göz önünde bulundurmanız gereken öneriler

SİYAH DEĞİL KAHVERENGİ CAMLI GÖZLÜK SEÇİN

Ultraviyole ışınları bilinen en güçlü alerjendir. Hiç alerjisi olmayan kişilerde bile güneşe maruz kalma oranı artıkça alerjik reaksiyon yaratabilmektedir. Gözleri güneşten korumanın en etkili yollarından biri ise gözlük takmaktır. Ancak görüntüsü estetik olan renkli ve ince camlar gözü UV ışınlarından yeteri kadar korumamaktadır. Koyu renkler her zaman daha yüksek koruyuculuğa sahiptir. Kahverenginin renk olarak güneş ışınlarına olan emilimi daha yüksektir. Bu nedenle koyu kahverengi cam siyahtan daha yüksek koruyuculuğa sahiptir. Güneş gözlüğü seçilirken fiyat ve markadan önce ürünün özelliklerine bakarak hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı yüzde 100 koruma sağlayan modeller seçilmelidir. Bunun yanında gözlüklerin yüze tam oturması da önemli bir etkendir. Aksi halde UV ışınları aradan sızarak gözleri olumsuz etkileyebilmektedir. Güneş ışınlarının dünyaya dik düştüğü 11.00 ile 03.00 saatleri arasında güneş altında olmamaya özen gösterilmelidir. Özellikle küçük çocuklara şapka takılarak bile dışarı çıkarılmamalıdır.