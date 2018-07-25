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un 11 önemli nedeni

Halk dilinde ‘kemik erimesi’ olarak bilinen ve çoğunlukla yaşlılık hastalığı olarak adlandırılan günümüzde yaygınlaşan bir sorun.Günümüzde her 4 kadından ve her 8 erkekten birinde görülen osteoporoz; spordan uzak hareketsiz yaşam ve fast-food yeme alışkanlığının artmasına bağlı beslenme bozukluğu gibi nedenlerle son yıllarda daha sık görülür oldu. Prof. Dr. Özgür Çetik “Vücudumuzda doruk kemik kütlesine yaklaşık olarak 30-35 yaşında ulaşırız. Bu yaşlarda erişilen doruk kemik kütlesi değişik nedenlerle eksik kalırsa osteoporoz görülür” diyor. Prof. Dr. Özgür Çetik, ni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 10:35
Gençlerde osteoporozun 11 önemli nedeni

YÜZDE 50-80 GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİYOR

, günümüzde tanı yöntemlerinin de gelişmesiyle daha fazla tespit edilir hale geldi. Prof. Dr. Özgür Çetik "Çocukluk çağında kemik gelişimi, mineral yapısı ve kemik yoğunluğu üzerinde beslenme, egzersiz ve hormonlar gibi birçok çevresel faktörler etkili olsa da genetik faktörlerin yüzde 50-80'i oluşturduğu bilinmektedir" diyor. Vücudumuzda doruk kemik kütlesine yaklaşık 30-35 yaşında ulaştığımızı, bu yaşlarda erişilen doruk kemik kütlesi değişik nedenlerle eksik kalırsa osteoporoz görüleceğini kaydeden Prof. Dr. Özgür Çetik, kadınlarda menopoz sonrası kemik erimesinin hızlandığını vurguluyor.

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Gençlerde osteoporozun 11 önemli nedeni
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