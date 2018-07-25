İlaçlarınızı saklıyorsanız dikkat!

Yapılan araştırmalar alınan ilaçların yüzde 61 oranında evde mutfakta saklandığını gösterirken, bunların da büyük çoğunluğu soğuk olduğu için buzdolabında muhafaza ediliyor. İlaçların nasıl saklanması hakkında bilgiler veren 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yüksel Yenilmez, bu konuda doğru bilinen çok sayıda yanlışın olduğunu söyledi. İlaçların 25 derecede ve nemsiz ortamlarda saklanması gerektiğinin altını çizen Başkan Yenilmez, ilaçları buzdolabına koymanın yanlış bir yöntem olmadığını fakat dolap dışında da zarar görmeyeceğini belirtti. Başkan Yenilmez, "İlaçlar ideal oda sıcaklığında yani 25 derecede muhafaza edilmeli. Dolapta muhafaza edilmesi gereken ilaçlar zaten eczane tarafından buz aküleriyle birlikte veriliyor ve eczacı hastayı uyarıyor. İlaçların dondurucuya konmadıkları takdirde buzdolabındayken zarar görmez fakat gerek yok. Eczanede de her ilacı buzdolabından çıkarıp vermiyor eczacı. Sadece soğuk zincir ilaçlar, aşılar buzdolabında duruyor. Onların dışındaki ilaçlar raftan alınıp verilir. Yani ilaçları buzdolabında tutmak mantıklı bir hareket değil" dedi.

"İKLİM KOŞULLARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR"

Sağlık Bakanlığının sık sık bu konuda düzenlemeler ve denetimler yaptığını aktaran Başkan Yüksel Yenilmez, "İlaçların muhafazası iklim koşullarına göre farklılık gösteriyor. Sağlık Bakanlığı başlattığı çalışmayla vatandaşların sağlıkları için eczanelerde düzenlemeler yapıyor. Bölgenin ısı ve nemine bağlı olarak ilaçların muhafazası için en uygun ortam oluşturuluyor. Bazı ilaçların nem dengesinin ayarlanması için paketlerin içerisindeki nemi çekmeye yarayan ve şekli hapa benzeyen şeyler konuyor, onlar ilaçların bozulmasını engellemek için konuyor" ifadelerini kullanarak, ilaçların çok sıcak ortamlarda bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.