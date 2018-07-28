Cildiniz için günde 30 dakika yürüyün

Herkesin sahip olmak istediği parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak için yaşam şeklinizde ufak değişiklikler yapmalısınız. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz kuralları anlattı...

1. CİLDİNİZİ SABAH-AKŞAM YIKAYIN

Sağlıklı bir cildin temel kuralı temizliktir. Cildinize uygun bir temizleme ürünü kullanarak ilk adımı gerçekleştirebilirsiniz. Temizlik esnasında cildinizi nazik bir şekilde temizlemeli, aşırı tahriş etmekten kaçınmalısınız. Cildinizi ılık su ile yıkamalı, aşırı sıcak ya da soğuk sudan uzak durmalısınız.

SU BAZLI OLSUN

2. Temizlemeden sonra mutlaka nemlendirin Dış etkenlere maruz kalmanın sonucunda yıpranan cildinizi, cilt tipinize uygun nemlendirici ürünler kullanarak kuruluktan koruyabilirsiniz. Cildi yağlı olan kişiler dahi içeriğindeki yağ oranı düşük olan su bazlı nemlendiricileri kullanmalıdırlar. Yağlı cilde sahip olanların yağlı nemlendirici ürün kullanmaları sonucu siyah nokta, beyaz nokta ve sivilce oluşumu gibi istenmeyen yan etkiler gözlenebilir.

3. GÜNDE İKİ-ÜÇ LİTRE SU TÜKETİN

Sağlıklı bir cildin olmazsa olmazlarından biri de sudur. Az su tüketildiği takdirde cilt kuruluğu artar. Ciltte kuruma sonucu oluşan pullanma ve kepeklenme, sağlıksız ve olduğundan daha yaşlı bir görünüme yol açar. Günlük iki-üç litre su tüketimi ile ciltte kurumanın ve böylelikle kırışıklıkların önüne geçmek oldukça kolaydır.

4. GÜNEŞTEN KORUNMAYI İHMAL ETMEYİN

Ciltte incelme, çillenme, lekelenme, kılcal damarların belirginleşmesi, kızarıklık ve elastikiyet kaybı; güneşten korunmayan kişilerin sıklıkla şikayetçi oldukları konulardandır. Bu hastalıkları engellemek için yaz mevsiminde en az 50 SPF güneş koruyucu krem kullanımı önerilir.

ALKOLDEN UZAK DURUN

5. YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Sağlıklı bir cilt için; beslenme alışkanlığınızı daha çok protein ağırlıklı bir şekilde düzenlemeli, aşırı karbonhidrat ve şeker tüketiminden kaçınmalısınız. Antioksidan özellikleri sayesinde bolca meyve ve sebze tüketilmelidir. Sigara ve alkolden mümkün olduğunca kaçınarak, zarar veren maddelerin cildinizde birikmesinden ve hasarlarından korunmalısınız. Ayrıca günde en az 30 dakikalık yürüyüş ile vücuttan toksinlerin atılımına yardımcı olabilirsiniz.