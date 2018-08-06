Bacak bacak üstüne atmayın!

Hamilelikte ödem sorunu yaşamak, belki de hamilelik sürecinde karşılaşılan en önemli zorluklardan biridir. Vücutta yaşanan şişlik olarak adlandırılan ödem, aslında vücudun su tutmasından kaynaklanır. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Sözen, hamilelikte ödemden korunma yollarını anlattı…
Hamilelikte ödem...
Hamilelik döneminde kadınların damarlarında dolaşan kanın hacmi yaklaşık olarak yüzde 50 oranında artar. Artan kan hacmiyle birlikte damarlarda da bir miktar genişleme olur. Fazla sıvının bir kısmı doku içinde, hücrelerin arasında birikir. Bu durumda oluşan şişliklere ödem adı verilir. Tüm gebelerin neredeyse yüzde 90'ında ödem görülür.
GÜNDE 1 LİTRE SÜT İÇEBİLİRSİNİZ
Hamilelikte ödem nasıl önlenir?
Ödem, hamilelik süreci değerlendirildiğinde normal olarak karşılanması gereken bir durumdur. Ödem, kilo fazlası gibi görülmemelidir. Ama daha fazla da ödem olmasını engellemek için kolayca alabileceğiniz önlemler vardır.
Hamileyken daha çok su için
Hamile bir kadının günlük su ihtiyacı, hamile olmayanların su ihtiyacına göre daha fazladır. Suyun hamilelikteki görevlerinden biri, bebek büyürken ona gerekli desteği sağlamak ve aynı zamanda doğuma hazırlamaktır. Tabii çok su içildiğinde alınan bu sıvı fazlasının bir kısmı vücut tarafından içeride tutulur ve hamilelik süresince anne adayının aldığı kiloların bir kısmı vücut tarafından tutulan sıvı fazlasıdır.
Az tuz değil, yeteri kadar tuz alın
Şişliklerin bir diğer nedeni de beslenme alışkanlıklarıdır. Çok fazla şişlik sorunu yaşayanların önemli bir kısmının yeteri kadar protein almadıkları saptanmıştır. Gerekli olan protein, et ve benzeri besin maddeleriyle alınabileceği gibi günde en az 1 litre süt ya da süt ürünleri tüketmeniz de yeterli olabilir. Bazen sadece protein alımını yeterli düzeye getirmekle sorunun çözüldüğü görülebilir. Beslenmeyle ilgili bir başka yaklaşım da uygun tuz alımıdır. Çoğu kişi, fazla miktarda tuzun, su tutulmasına ve dolayısıyla şişliğe neden olduğunu düşünür; ancak bunun tersi de doğrudur. Yani yetersiz tuz alımı da ödem yapabilir. Tuz kısıtlaması ilk planda şişlikleri azaltabilir, ancak uzun dönemde bir işe yaramayabilir. Uygun miktarda tuz alın. Yemeklere fazladan tuz eklemeyin.
ALTINA YASTIK KOYABİLİRSİNİZ
Suda egzersiz yapın
Şişlikleri önlemenin bir diğer yolu da hidroterapidir. Yeni yapılan bir çalışmada, suda yapılan egzersiz ve hatta sadece ılık su dolu bir küvette ayakları bir süre dinlendirmenin bile hamile uterusu desteklediği görülmüştür.
Ayaklarınızı havaya kaldırın
Hamilelikte, yorulmanız ve ayaklarınızın şişmesi normal bir durumdur. Gün içinde fırsat buldukça ayağınızı bir sandalyenin üzerine koyarak bir süre havaya kaldırın. Ayaklarınızı düz uzatarak dinlendirin ve mümkünse altına bir yastık ya da yükselti koyarak yüksekte olmalarını sağlayın. Otururken bacak bacak üstüne atmayın. Çalışıyorsanız, akşamları evde mümkün olduğunca uzun oturun ve otururken ayaklarınızı sarkıtmayın. Uyurken de ayaklarınızı kalp seviyesinin üstünde tutun.
Bol bol uzanın, dinlenin, uyuyun
Bolca uyuyun, dinlenin ve dinlenirken sol tarafınıza uzanmaya özen gösterin. Hafif yumuşak bir yastık ile karnınıza destek yapabilirsiniz.
Sıvı alın
Sanılanın aksine su içmek, şişliği artırmaz, tam tersine azaltır. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. VARIS ÇORABI GIYIN
Yürüyüş yapın
Hamilelikte sık görülen diğer sorunlar gibi şişlikler de düzenli egzersiz ve yürüyüş yapanlarda daha hafif seyreder. Yürüyüş yapmak ve hareket etmek, bacak toplar damarlarınızın daha etkili çalışmasını sağlar ve doku aralığında biriken sıvının dağılmasını da kolaylaştırır.
Hafif giysiler giyin
Vücudu sıkan ve yapışan, hava aldırmayan her türlü kıyafetten uzak durun. Terletmeyecek kumaşları tercih edin. Kat kat ama hafif giyinin. Rahat ve topuksuz ayakkabı giyin. Şişlikler çok rahatsız ediyorsa ve varisleriniz de varsa, varis çorabı giymeniz yarar sağlayabilir. Hamileler için bu amaçla özel üretilmiş çorapları tercih edin.
KARIN AĞRISINI ÖNEMSEYİN
Kontrollerinizi aksatmayın
Hamilelikte ödem, çoğu zaman zararsız, hatta beklenen bir durumdur. Ancak hamilelikte gizli şeker ya da hipertansiyon belirtisi de olabilir. Bu nedenle doktor ziyaretleriniz önemlidir.
Ödeme baş ve karın ağrısı da eşlik ediyorsa...
Hamilelerde görülen şişlikler sadece ayaklarda ve bileklerde olduğu sürece ciddi bir tıbbi durum değildir. Fakat beraberinde basit ağrı
kesicilere yanıt vermeyen baş ağrısı, görme bozukluğu, karın ağrısı gibi yakınmalar varsa veya tansiyon yüksekliği, idrarda protein çıkışının artması gibi bulgular varsa mutlaka doktora müracaat etmek gerekir. Bazen preeklampsi denilen gebelik zehirlenmesinin işareti olabilir. Oldukça tehlikeli olan bu hastalıkta ödeme, idrar protein çıkışı ve yüksek tansiyon eşlik eder.
ÖDEMİ AZALTMAK İÇİN TÜKETİLEBİLECEK BİTKİ ÇAYLARI
PAPATYA:
Sindiriminizi kolaylaştırarak sizi ruhsal açıdan rahatlatır. Sakinleştirici etkisi de bulunur.
REZENE:
Bağırsaklarınızda gaz oluşmasını engeller, sindirim sistemini rahatlatır, aynı zamanda sindiriminize önemli derecede yardımcı olur.
YEŞİL ÇAY:
Yeşil çaydaki kafein, siyah çaya oranla daha az olduğu için tercihiniz yeşil çaydan yana olmalıdır. Kan dolaşımınızı düzenleyici, soğuk algınlığına karşı koruyucu olan yeşil çay, bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.
IHLAMUR:
Ihlamur, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, grip ve soğuk algınlığına karşı sizi korur. Ihlamurun ödem çözücü etkisi olduğu için böbreklerinizi yormadan, vücudunuzda biriken ödemi en aza indirir.
ZENCEFİL:
Hamilelikte yaşanması muhtemel bulantılarınızı önler, vücutta şişkinlik yani ödem hissinizi azaltır, hazımsızlığınızı düzeltir.
KUŞBURNU:
C vitamini açısından oldukça zengin bir bitkidir. Hastalıklarınız sırasında vücudun genel direncini sağlar. Ayrıca ödem söktürücü özelliği de bulunmaktadır.