Bu proje umut vadediyor: "Yapay insan derisi üreteceğiz"

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Erkan Türker Boran, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tahmasebifar ve Dr. Öğr. Üyesi Bengi Yılmaz'ın yapay insan derisi üretilmesine yönelik yürüttükleri proje TÜBİTAK tarafından da desteklenecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, yerli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri, doku üretimi çalışmaları kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"KENDİ TIBBİ TEKNOLOJİLERİNİ ÜRETEBİLEN BİR TÜRKİYE SÜRECİNİ HIZLANDIRACAĞIZ"

Projenin sonuçlarını heyecanla beklediklerini aktaran Erdöl, "Bu çalışmalarla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen, kendi yapay dokusunu, kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracağız." ifadelerini kullandı. Erdöl, yapay deri dokusu üretimi konusunda çalışan öğretim üyeleri Doç. Dr. Erkan Türker Boran, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tahmasebifar ve Dr. Öğr. Üyesi Bengi Yılmaz'ı, üniversitenin yerli ve milli sağlık materyali üretme misyonuna katkılarından dolayı tebrik etti.

DERİ DOKU MÜHENDİSLİĞİ İÇİN...

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Erkan Türker Boran da değişik katmanlardan oluşan ve çok önemli yaşamsal faaliyetleri yerine getiren derinin, yanık, cerrahi müdahaleler, genetik problemler gibi travmalar sonucu asli işlevlerini yerine getiremez hale gelmesinin ölüme kadar varabilen ağır sonuçlara yol açabildiğine dikkati çekti. Çeşitli travmalarla kaybedilen derilerin açık halde kalan yaralarında ölümcül bakteri enfeksiyonu nedeniyle bu bölgelerin kapatılması gerekliliğinin deri ya da suni deri üretilmesini zaruri hale getirdiğine işaret eden Boran, şunları kaydetti:

"Üzerinde çalıştığımız projede yapay deri üretiminde önemli mesafeler katettik. Proje kapsamında, doku mühendisliği yaklaşımı ile laboratuvarda deri hücrelerini çoğaltılıp, kompozit membran üzerine yerleştirilerek ve büyüme faktörleri kullanılarak yara ortamında doku rejenerasyonunu hızlandıracak, bariyer fonksiyonunu yerine getirecek yapay deri elde edilebilecektir. Elde edeceğimiz ürün, yara örtüsü veya yapay deri olarak kullanılabilecektir." Boran, "Deri Doku Mühendisliği İçin Elektroeğrilmiş EGF ve Nano Altın Yüklü PLLA/Kol-I Dual nanofiber ve GelMA Hidrojellerin Üretimi" adını verdikleri projenin TÜBİTAK 1001 Projesi olarak kabul edildiğini kaydetti.