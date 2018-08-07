Gölgede dahi olsa çocuğunuzu araçta bırakmayın

Yaz mevsiminde çocuklar parkta ve bahçede neşeyle koşup oynamak, deniz ile havuzun keyfini çıkarmak için günün büyük bölümünü dışarı
da geçirmek istiyorlar. Ancak sıcak ortama uzun süre maruz kalmak veya sıcak ortamda aşırı aktivite sonucu gelişen bitkinlik ve koma hali olarak tanımlanan sıcak çarpması; geç kalındığında beyin kanaması, böbrek ve kalp yetmezliği gibi kalıcı hasarlar bırakabiliyor, hatta ölüme bile yol açabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Sancak, ebeveynlerin almaları gereken önlemleri anlattı…
Öğlen oyun olmaz!
Dış ortam aktiviteleri için sabah saatlerini veya akşamüstünü tercih edin. Mecbur kalmadıkça çocuğunuzu güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00–16.00 saatleri arasında sokağa çıkarmayın.
GÜNDE 1.5 LİTRE SU İÇMELI
Susamasını beklemeyin
Sıcak havalarda yeterli su alımı
olmadığında terleme gerçekleşemiyor,
ısı dengesi sağlanamadığı için de vücut
ısısı hızlıca artıyor. Bunun sonucunda
da sıcak çarpması gelişiyor. Ancak
çocuklar susadıklarının farkına varamayabiliyor.
Bu nedenle çocuğunuzun su tüketimini mutlaka takip edin ve 1-3 yaş arasında ise susuz kaldığını fark edemeyebilecek bir dönemde olduğu için aralıklı olarak günde 1-1.5 litre su içirin.
PAMUKLU KIYAFET GIYDIRIN
Koruyucu sürün
Güneşe çıkarmadan 30 dakika önce
50 faktör ve üstü koruyucu krem uygulayın.
Kremlerin koruyucu etkileri iki-üç saat kadar sürüyor. Dolayısıyla bu süreden sonra kremi tekrarlamaya özen gösterin.
Özellikle çocuğunuz denize girdikten sonra güneş koruyucu kremi yeniden uygulamanız çok önemli.
Giysileri açık renk olsun
Hava giriş çıkışını sağlayan özelliği sayesinde terlemeyi önleyen pamuklu ve açık renkli giysileri tercih edin. Terlettiği için naylon içeriği yüksek giysilerden ise sakının. Uzun kollu tişört de güneşten korunmasına yardımcı olacaktır.
Şapkasız olmaz!
Direkt olarak güneş maruziyetini engellemek için geniş kenarlıklı şapka veya şemsiye gibi başını güneş ışığından koruyan aksesuvarlar kullanın. UVA ve UVB'ye karşı koruyuculuğu olan kenarları kapalı güneş gözlüklerini tercih edin.
ŞAMPUAN OLMASIN
Sık sık duş almalı
Güneş çarpmasından
koruyan önemli bir faktör
de ılık suyla duş almasını
sağlamak. Çünkü sık
sık yaptırılan duş ile sıcak
havalarda artmış olan
vücut sıcaklığı düşürülebiliyor.
Bu amaçla yaz aylarında, yenidoğan dönemi de dahil olmak üzere çocuğunuza günlük duş yaptırın.
İlk altı ay her duşta saç-vücut şampuanı gibi ürünler kullanmayın, gereklilik yoksa bu ürünleri gün aşırı tercih etmeli, diğer günler duru suyla duş aldırmalısınız.
Araçta bırakmayın
Sıcak bir günde doğrudan güneş alan bir yere park edilen araç içindeki sıcaklık, bir saat içinde çocuklar için tehlikeli seviyelere yükselebiliyor.
Sanılanın aksine gölgede bırakılan otomobiller de güvenli değil. Bunların içindeki sıcaklık da iki saatte kritik seviyeye yükselebiliyor. Unutmayın ki çocukların vücut sıcaklıkları yetişkinlere göre daha hızlı yükseliyor. Bu nedenle çocuğunuzu gölgede dahi otomobilin içinde bırakmayın.
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Güneş çarpmasının ilk döneminde; ateş (37.8 C ve üzeri), tansiyon düşmesi, nabzın ve solunumun hızlanması, susuzluk hissi, gözyaşı miktarında azalma, ağız ile dilde kuruluk, kas krampları ve kaslarda hassasiyet başlıyor. Bu belirtilere genellikle bulantı ve kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve huzursuzluk ya da sersemlik hali eşlik ediyor. Bu dönemde fark edilip bol sıvı alımı sağlandığında koma aşamasına gelinmeden hastalık kontrol altına alınabiliyor. Bu tabloda çocuk serin olan bir yerde tutulmalı ve kaybettiği sıvı mutlaka verilmeli. Ateş yüksekliği varsa ateş düşürücü kullanılmalı ve ılık bir duş aldırılmalı. Kusma ile ateş ısrarla devam ediyorsa ve bilinç değişikliği varsa acil olarak bir doktora başvurulmalı.
BEBEĞİNİZİ SİNEK ISIRIKLARINDAN LAVANTA YAĞIYLA KORUYUN
ARI, kene, böcek, sivrisinek sokmalarına karşı hazırlıklı olmanın ve önlem almanın tam zamanı… Yaz aylarının gözde aile etkinlikleri arasında ilk sırada yer alan pikniklerin yaygınlaşmasıyla birlikte doğada geçirilen süreler artıyor. Piknik, sıcak hava ve nemle mücadele için en sevilen etkinliklerden biri olsa da arı, kene ve böcek sokmalarının çocuklarda yol açabileceği alerji riskine karşı önlem almak gerekiyor.
Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. İsmail Yıldız, ailelere önerilerde bulundu...
Böcek alerjilerinin tedavisinde, öncelikle böceğin iğnesi deride kalmışsa, zehir kesesi sıkılmadan çıkarılmalıdır.
ÇORAP VE AYAKKABI GIYDIRIN
Sokma sonrası hemen bir
sağlık kuruluşuna başvurularak
uzman yardımı alınmalıdır.
Koruyucu önlemler gereklidir.
Bahçede veya yeşil bir alanda zaman geçirilecekse uzun çorap ve mutlaka ayakkabı giyilmelidir.
Evin çevresinde bulunan arı kovanları kaldırılmalı veya imha edilmelidir.
ÇİÇEK DESENI OLMASIN
Şekerli ve açık gıdalara yaban
arıları gelebileceğinden bunlar
kapalı olarak saklanmalıdır.
Arı alerjisi olan çocuklara
parlak ve çiçekli giysiler giydirilmemelidir.
Arı alerjisi olan çocuklar için
aileler yanında otomatik epinefrin
enjektörü (epi-fen) taşımalıdır.
Tehlikeli reaksiyonlarda
hemen iğne yapılmalıdır. Böcek
alerjilerinden özellikle arı alerjilerinde
aşı tedavisi uygulanabilir. Bu
tedavi, hastanede uygulanmalıdır.
Sivrisinek ısırıklarından
korunmak için; cibinlik kullanılmalıdır.
Ultrasonik veya solar, bitkisel ve optik sivrisinek kovucular kullanılabilir.
SARIMSAKTAN YARARLANIN
Sivrisinekten korunmak için
lavanta, kekik, nane, tarçın ve
sarımsak gibi birçok bitkiden yararlanılmıştır.
Örneğin; lavanta yağı sivrisineklerin vücuda yaklaşmasını önler.