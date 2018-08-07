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Gölgede dahi olsa çocuğunuzu araçta bırakmayın Yazın güneş alan bir yere park edilen araç içindeki sıcaklık, bir saat içinde çocuklar için tehlikeli seviyelere yükselebilir. Sanılanın aksine gölgede bırakılan otomobiller de güvenli değil. Çocuğunuzu gölgede dahi otomobilin içinde bırakmayın