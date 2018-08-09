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in na etkisi şaşırttı!

'de yürütülen araştırma sonucu oldukça şaşırttı! Haftada 3 ila 5 kez yapılan in na iyi geldiği sonucu çıkan araştırmaya 1,2 milyon kişi katıldı.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:36
Düzenli egzersizin akıl sağlığına etkisi şaşırttı!

'de yürütülen çalışma sonucunda haftada 3 ila 5 kez yapılan 45 dakikalık takım sporları, bisiklet sürme ve aerobik gibi egzersizlerin na olumlu etkileri olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yaş ve cinsiyete bakılmaksızın ev işleri ve çocuk bakımı da dahil tüm lerin akıl sağılığına iyi geldiği belirtildi.



EN FAYDALI AKTİVİTE İKİ GÜNDE BİR YAPILAN

İki günde bir yapılan 30 ila 60 dakikalık fiziksel aktivitenin en faydalısı olduğuna işaret edildi.

Dr. Adam Chekroud, daha önceden ne kadar çok egzersiz yapılırsa akıl sağlığı o kadar olumlu etkilenir gibi bir inanış olduğunu ifade ederek, bu araştırmanın bu inanışı desteklemediğini söyledi.

Chekroud, "Araştırmaya göre, ayda 23 kereden fazla ya da bir seferde 90 dakikadan fazla yapılan fiziksel aktivitenin akıl sağlığına olumsuz etkisi var." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlandı.

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