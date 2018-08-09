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'zika virüsü' açıklaması

, 'de "zika virüsü hastalığı"nın olmadığı, herhangi bir vaka bildiriminde bulunulmadığı bildirildi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 20:43
Sağlık Bakanlığından 'zika virüsü' açıklaması

yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "'de sivrisinek alarmı" başlıklı haberler hatırlatıldı.

"Kocaeli'de zika virüs hastalığı yoktur, herhangi bir vaka bildirimi olmamıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, hastalığa vektörlük eden "Aedes aegypti ve Aedes albopictus" türlerinin mevcudiyetine ilişkin herhangi bir bilginin de bulunmadığı belirtildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, "zika virüsü hastalığı"yla ilgili dünyadaki durumun yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, illerde sivrisinek mücadelesinin belediyeler tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.

Kocaeli'de de çalışmaların Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne gelen taleplerin yakından takip edilerek ilgili belediyeye bildirildiği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığından 'zika virüsü' açıklaması
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