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Egzersiz sonrası sıvı tüketip dinlenin Bunaltıcı yaz günlerinde hamilelik daha zor geçebiliyor. Bu dönemi zinde geçirmek isteyen anne adayları, egzersizden önce ve sonra ılık duş almalı, egzersiz sonrası bol sıvı tüketmeli