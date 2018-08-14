Haberler Sağlık Haberleri Karbonhidrat miktarı yüksek gıdalardan uzak durun

Karbonhidrat miktarı yüksek gıdalardan uzak durun Yaz mevsimi açık hava, bol oksijen ve güneş ışığıyla çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlendiği bir mevsimdir. Fakat yazın şapka kullanılmalı, sıvı alımı desteklenmeli, özellikle karbonhidrat miktarı yüksek gıdalardan ve aşırı beslenmekten kaçınılmalıdır