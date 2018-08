Karbonhidrat miktarı yüksek gıdalardan uzak durun

BUGÜN NELER OLDU

Yaz mevsimini tüm güzelliği ile yaşadığımız şu günlerde, şüphesiz ki ebeveynler için en can sıkıcı olanı; çocuklarımızı etkileyerek keyif kaçıran yaz hastalıklarıdır. "Yaz aylarında çocuklarda sıkça gördüğümüz belli başlı hastalıklar; sıcak çarpması, böcek sokmaları, mide-bağırsak enfeksiyonları ve viral döküntülü hastalıklardır" diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Saf, ebeveynleri bilgilendirdi…Sıcak çarpması; aşırı sıcak hava larda, vücudun kendi ısısını ayarladığı mekanizmadaki geçici bozukluk nedeniyle, vücut ısısının kontrolsüz şekilde artmasıdır. Özellikle; güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında, uzun süre korumasız güneşe maruz kalındığında ortaya çıkar. Belirtileri; ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, bulanık görme ve kas kramplarıdır. Ateş düşürücüler, ateşi kontrol altına almakta etkisiz kalabilmektedir. Yapılması gereken güneş maruziyetini kesmek, serin bir ortam ve bol miktarda sıvı tüketmeyi sağlamaktır. Belirtilerin düzelmediği durumlarda, hekim müdahalesi gerekir. Sıcak çarpmalarından korunmak için; özellikle karbonhidrat miktarı yüksek gıdalardan ve aşırı beslenmekten kaçınmak, güneşe çıkılması gerekiyorsa kalın giysiler giymemek, şapka kullanmak ve sıvı alımını desteklemek gereklidir.Böcek sokmaları, açık hava etkinliklerinin arttığı yaz aylarının başka bir keyif kaçıran olayıdır. Çoğunlukla söz konusu olan, zehirsiz böceklerdir. Çocuğunuzu sokan böceğin zehirli olduğunu düşünüyorsanız (akrep, kene ya da ne olduğunu bilmiyorsanız); dakikalar içerisinde yayılan şişlik, ağrı, uyuşma ve kızarıklık var ise, yapılması gereken ilk uygulama; bol su ve sabun ile sokulan bölgeyi yıkamaktır. Sonrasında üzerine buz uygulayıp, o bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde tutarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Üzerine alkol, diş macunu veya herhangi bir besin maddesi uygulamak ve böceğin derinin içerisinde kalmış kısmı varsa çıkarmaya çalışmak yanlış uygulamalardır. Zehirsiz böceklerin başında ise sivrisinekler ve arılar yer alır. Bu tarz böcek sokmalarında, çocukların vücutlarının alerjik maddelere verdiği tepki, hayat tecrübeleri az olduğu için yetişkinlerden daha abartılı olabilir. Kızarıklık ve kaşıntı fazlaca olabilir. Eğer bu tepkiye, özellikle; göz kapaklarında, dudaklarda ve el-ayak sırtlarında şişlik eşlik etmeye başlarsa ve kızarıklık gerileme göstermez ise ilaç kullanımı gerekebileceği için hekim kontrolü gereklidir.Bu enfeksiyonların en sevdiği aylar, yaz aylarıdır. Bunun sebebi, bu enfeksiyonları oluşturan mikropların ağız yoluyla vücuda girmesidir. Bu da demektir ki; burada en büyük suçlu sıcakta mikropların daha hızlı çoğaldığı yiyecekler, sterilizasyonun zorlaştığı içme suları ve yutulan havuz sularıdır. Bu enfeksiyonları, sadece ishal olarak ele almamak gerekir. Bazı mikroplar vardır ki; ishal yapmadan sadece bulantıkusmayla da kendini gösterebilir. Başlıca belirtileri; bulantı-kusma, ishal, karın ağrısı ve ateştir. Eğer ağızdan gıda ve sıvı alamıyorsa, günde 3-4'ten fazla kusma ya da 5-6'dan fazla ishal sayısı varsa, karın ağrısı şiddetli ve kıvrandırıcı ise, düşkün halsiz veya tam tersi sürekli ağlayan huzursuz bir çocuğunuz varsa hekim kontrolü yapılmalı gerekirse damar yolundan sıvı tedavisi uygulanmalıdır. Sıvı desteği dışında bu tür enfeksiyonların özel bir tedavisi genellikle yoktur. Yapılacak olan sindirim yolunun çabuk toparlanması için pro/prebiyotik desteğidir.Sıcak havalarda son olarak üzerinde durulması gereken; ateş öncelikli olmak üzere döküntünün, bazen burun akıntısının, bazen de ishalin eşlik ettiği son yıllarda en çok bilineni el-ayakağız hastalığı olan fakat benzer virüslerin de yol açabildiği viral enfeksiyonlardır. Çoğu bakteriyel ve viral enfeksiyon soğuk havaları severken, bazıları da yaz aylarında daha sık görülebilir. Çok büyük bir çoğunluğu virüstür, fakat bazen uzamış viral enfeksiyonlara sekonder enfeksiyon dediğimiz bakteriyel enfeksiyonlar eklenebilir. Eğer hafif ateş, vücutta döküntü, hafif burun akıntısı bulguları ile geçirilen bir enfeksiyon ise yapılacak olan ateşini kontrol altına alıp sıvı ve istirahat desteği ile izlemektir. Fakat; düşürülemeyen ateş, şiddetli öksürük, yaygın döküntü, halsiz düşen bir çocuğunuz varsa mutlaka hekim kontrolü gerekir. Bu tip enfeksiyonlardan korunmanın ilk yolu tabii ki enfekte kişilerle temas ettirmemek, kapalı ve kalabalık ortamlardan olabildiğince sakınmak, bol oksijen bol güneş ve özellikle hijyen ve bakımından emin olmadığınız havuz ortamından çocuğunuzu uzak tutmaktır. Tatil yeri seçerken, yolculuk sırasında ya da tatilde özellikle çocuklu ailelerin çok dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Seza Baykan tatilde dikkat edilmesi gerekenleri ve ailelerin yayında olması gerekenleri anlattı…Çocuğunuz ile huzurlu bir tatil geçirmek istiyorsanız tatil yerinizi sağlık kuruluşlarına yakın seçin ve acil durum numaralarını yanınızda bulundurun.0-6 ay arasındaki bebekleri melanin pigmenti çok eksik olduğu için güneş ışığına çıkarmamaya çalışın.0-6 ay bebeklerde koruyucu güneş kremi önerilmiyor. Güneşin dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle güneş ışığına çıkarmayın. Bu saatler dışında çıkarılan bebekler açık renkli ve ince kıyafetler giymeli ve her yeri güneş almayacak şekilde kapatılmalı.Çocuk arabasının kesinlikle tentesi olmalı.Çocuklar güneşe çıkarılmadan 30 dakika önce krem sürülmeli.Güneş koruyucuyu 3-4 saatte bir yenilenmeli. Çocuklar suya her girip çıktığında koruyucular tekrar sürülmeli.0-6 yaş arasındaki çocuklar mümkün olduğunca saat 10.00-15.00 arasında güneş ışığına maruz kalmamalı.Ateş düşürücüler; küçük bebekler için fitil, çocuklar için şurup.Çocuklarda en sık rastlanılan hastalıklardan biri göz iltihabıdır. Bu yüzden çocuklar deniz gözlüğü takmadan havuza girmemelidir.Uygun faktörde güneş koruyucular mutlaka yanınızda olmalı.Böcek sokmaları için kaşıntı önleyici ve antialerjik ilaç alınmalı.Yara bandı, tentürdiyot, alkol, ateş ölçmek için derece, bandaj, cımbız, sinek kovucu losyon, antiseptik solüsyon, steril gazlı bez, ishal ilacı alınmalı.