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: yağı ile beraber yenmeli

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , nin yağı ile birlikte yenmesinin bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kan şekerini düşürmek için önemli olduğunu söyledi.

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 01:56
Canan Karatay: Kurban eti yağı ile beraber yenmeli

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi'nde eşiyle yaz tatilini geçiren Prof. Dr. , Kurban Bayramı için beslenme önerileri verdi. Karatay, Kurban Bayramı süresinde et tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mineral kaybını önlemek için kaya tuzu, su ve maden suyu tüketilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Karatay, "Kurban Bayramı dolayısıyla bol et tüketeceğiz. nin her şeyini yiyebiliriz. Kurban eti yağı ile beraber yenmeli. Özellikle kurbanın kuyruk yağı çok önemli. Biz Elazığ'da, 'Kıkırdak' deriz, çok nefis olur. Hakikaten sağlık için bağışıklık sistemini güçlendirmek. kan şekerini ve tansiyonu düşürmek için, yağı proteini ile yani kırmızı eti ile birlikte yemek çok faydalı. Doğa kırmızı eti zaten, yağı ile birlikte yapmış. Doğa en önemli gıda mühendisidir. Onun için rahatlıkla bol bol tüketebiliriz" dedi.

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Canan Karatay: Kurban eti yağı ile beraber yenmeli
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