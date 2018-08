Kırmızı eti öğlen sebzeyi akşam tüketin

Kurban Bayramı'nı kimileri evde, kimileri tatilde geçirecek… Kurbanlıklar kesilecek, birçok evde kavurma sofralardaki yerini alacak… Acıbadem Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, Kurban Bayramı'nda uygunsuz şartlarda kesilmiş kurbanlıkların bulantı, kusma ve ishal ile seyreden sindirim sistemi enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını söylüyor. Doç. Dr. Suna Yapalı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu…



Eti uygun şartlarda saklayın

Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara bölün ve derin dondurucuda saklayın.



BUZDOLABINDA ÇÖZDÜRÜN



Tezgahta çözdürmeyin

Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen ette mikroorganizmalar çoğalacağı için eti buzdolabında ya da mikrodalga fırında çözdürün.



Tekrar dondurmayın

Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin, çözdürdüğünüz eti tekrar kesinlikle dondurmayın.



Eti hemen pişirmeyin

Kurbanlık hayvanın, kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir.



YEMEK YIYIP YATMAYIN



Kırmızı eti öğlen tüketin

Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan Kurban Bayramı'nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüketin. Sebze ve kuru baklagilleri ise akşam yemeğinde tercih edin.



Öğün atlamayın

Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına neden olabiliyor.

Geç saatlerde yenilen yemekler reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az üç saat sonra yatmaya özen gösterin.



Porsiyonlara dikkat edin

Et tüketimini abartmayın. Günlük et tüketiminizin 100-150 gram yani yaklaşık üç-dört köfte veya eşdeğeri miktarı aşmamasına dikkat edin.



Sebze ve salatayı ihmal etmeyin

Etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesi hazımsızlık ve kabızlık yakınmalarını artırabileceğinden, etin yanında sebze yemekleri ya da salata tercih edin.



ETİ MANGALDA PİŞIRMEYİN



Kavurma keyfiniz zehir olmasın

Kavurma ve mangal keyfi, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz Kurban Bayramı'nın geleneksel lezzetlerindendir.

Kavurma kahvaltıda ve akşam geç saatlerde tüketilmemeli, mangalda yapılan et yakılmadan pişirilmeli. Mangal ateşinde yanmış et; mide, pankreas ve kalın bağırsak kanseri için risk oluşturabilir.



Etin iyi piştiğinden emin olun

Hayvanlarda bulunan bazı hastalıklar, çiğ ve az pişmiş et aracılığı ile sindirim kanalına bulaşarak paraziter hastalıklar, tenyazise (halk arasında abdest bozan ya da şerit) sebep olabilir. Eti tüketmeden önce yeterince pişirildiğinden emin olun.



Gazlı içeceklerden kaçının

Etin yanında tüketilen gazlı içecekler ve şeker içeriği yüksek meyve suları reflüyü tetikleyebilir, kan şekerini yükseltir, ayrıca hazımsızlık ve şişkinliği artırabilir.

Bu nedenle serinlemek için su ve ayran tüketin.



Çay ve kahveyi abartmayın

Bayram ikramlarının vazgeçilmezlerinden çay ve kahve tüketimine dikkat edin. Su, tercih etmeniz gereken en sağlıklı sıvıdır. Bayramda ortalama 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Öğünlerde çok fazla su içmek reflüyü artırabileceğinden, öğün aralarında tüketmeyi tercih edin.



GÜNDE BİR PORSİYON TATLI YİYİN



Hızlı yemeyin, iyi çiğneyin

Gıdaların sindirimi, ağızda çiğnemek ile başlıyor. Besinler ne kadar iyi çiğnenir ve yavaş yenirse sindirim kolaylaşıyor, beyinde tokluk hissi daha çabuk oluşuyor. Kurban Bayramı'nda reflü, hazımsızlık, gaz sancıları, kabızlık yakınmaları ve kilo alımına karşı eti iyi çiğneyerek tüketin.



Hamur işi ve tatlılara dikkat edin

Baklava, revani, kadayıf ve börek gibi yiyecekler, bayram ziyaretlerinde reddedilmesi güç ikramlardır. Ancak lezzetli olduğu kadar, karbonhidrat içeriği de oldukça yüksek olan bu yiyecekleri günde bir porsiyon ile sınırlayın, akşam yemeği sonrası tüketmeyin. Böylece hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi yakınmaların oluşmasını engelleyebilirsiniz.



HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIN



Egzersizi unutmayın

Dokuz günlük bayram tatili rehavete yol açmamalıdır. Günde en az 30-45 dakika tempolu yürüyüş yapılması sindirim sistemini rahatlatacak, metabolizmayı hızlandırarak kilo alımını engelleyecektir.

Son sözümüz de bayramda tatil beldelerini tercih edenlere... Sıcak yaz günlerinde uygun hijyen şartlarında hazırlanmış yiyecekler tüketilmeli, porsiyonlarda aşırıya kaçılmamalı. Sindirim sistemi yakınması olanlar ise bayram sonrası mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmalıdır.



ET-SALATA-AYRAN ÜÇLÜSÜNÜ TERCİH EDİN

Misafir ağırlamak geleneksel olarak bayramlarda daha da önem kazanıyor. Buna bağlı olarak sofralardaki çeşitlilik ve lezzet de artıyor. Bunun için ete eklenen yağlar, et suyuyla pişirilmiş pilavlar, çorbalar, tereyağlı tatlılar; bayramda hızlı kilo alımına ve sağlık problemlerinin artışına sebep oluyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, bayramı sağlıklı geçirmek için beslenme önerilerinde bulundu:



Kurbanın kesilmesiyle başlayan et tüketimi bayram boyu sürmektedir. Bayram süresince gün içinde bir öğün et tüketilmeli, tüketilen etin porsiyonu sınırlandırılmalıdır. 'Ekmek tüketmiyorum, doyana kadar et yiyebilirim' düşüncesinin yanlış olduğu unutulmamalıdır.



Etin öncesinde bir kase çorba, beraberinde yeşil salata ve bir-iki dilim ekmek tüketilmesi, et porsiyonunun sınırlandırılmasında kolaylık sağlayacaktır.



Sağlıklı olduğu düşünülerek kullanılan et suyu ve kemik suyunun yağ içeriğinin yüksek olduğu hatırlanmalı, özellikle kalori alımının arttığı bayramlarda pilav veya çorbaya et suyu eklenmemelidir.



Kalori alımını dengelemek için etin yanında asitli içecek tüketiminden kaçınılmalı, bu içecekler yerine az şekerli komposto veya ayran tercih edilmelidir.



'Yoğurt, demir emilimini azaltıyor' düşüncesiyle ayran reddedilmemeli, bunun yerine demir emilimini artırmak için salata eklenmelidir. Ev yapımı az şekerli limonatalar, taze meyve kompostoları ve soğuk bitki çayları da bayramda yemeklerinize eşlik edebilecek sağlıklı içeceklerdir.