Hindistan cevizi yağına 'saf zehir' benzetmesi

Sağlıklı yaşam koçları ve çeşitli besin zincirleri tarafından saçlardan deriye, zihinsel faaliyetlerden hemoroide kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiğini söylediği Hindistan
cevizi yağı, Harvard Üniversitesi'nden epidemoloji profesörü Karin Michels tarafından topa tutuldu. Michels'in, Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'nde yaptığı ve bir milyondan fazla kez izlenen konuşmasında Hindistan cevizini "saf zehir
"e benzetmesi dikkat çekti. Michels, Hindistan cevizindeki doymuş yağ oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu ve bunun domuz yağı veya pirzoladan bile yüksek bir oran olduğunu söyledi. TÜKETİM 16 KAT ARTTI
Michels, bu nedenle Hindistan cevizi yağının kolesterolü yükselttiğini ve kalp damar hastalıkları riskini artırdığını kaydetti. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Michels gibi uzmanların uyarılarındansa Gwynath Paltrow gibi film yıldızlarını ve sağlıklı yaşam ürünleri satan mağazaların reklamlarına güvenen halk, Hindistan cevizi yağı tüketimini son yıllarda 16 kat artırdı. ABD'de de Hindistan cevizi yağı piyasasının 229 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı kaydedildi.