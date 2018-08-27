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da olmazsa olmaz 8 besin!

Dr.Fevzi Özgönül, nın günün en önemli öğünlerinin başında geldiğini belirterek, "Kahvaltıda bazı besinlerin mutlaka soframızda yerini alması gerekiyor" dedi. "Kahvaltı yaparken lütfen kendinizi zorlamayın sofradan lüzumsuz aşırı dolmuş bir mide ile kalkmayın" diyen Dr. Fevzi Özgönül; "Beden aklınızı kullanıyorsanız kahvaltı sonrası asla rahatsızlık hissetmiyor olmanız gerekir. Eğer kahvaltıdan sonra sofradan kalktığınızda rahatsızlık hissediyorsanız, bir yerde yanlış yapıyorsunuz demektir" diye konuştu.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 12:42
Kahvaltıda olmazsa olmaz 8 besin!

Dr. Fevzi Özgönül kahvaltının olmazsa olmazı 8 besini şöyle sıraladı:

Karbonhidrat: nızda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı. Fakat bunu daha çok tam tahıllı bir dilim ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek olarak veya çok seviyorsanız yarım simit ile almanızda yarar var. Eğer bal ve reçel tercih ederseniz çok aşırı şeker yüklendiğinizden dolayı sindirim sisteminizi tembelliğe devam ettirirsiniz. Amacımız sindirim sisteminizi güçlendirmek ve yediğiniz her gıdayı sindirebilecek vaziyete getirmektir.

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Kahvaltıda olmazsa olmaz 8 besin!
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