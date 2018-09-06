Hindistan cevizi yağının faydaları

Hindistan cevizi yağının diğer faydaları şunlardır:

* İçeriğindeki laurik asit nedeniyle antimikrobiyaldir. Bağırsaktaki zararlı mikropları temizleyerek kolon sağlığını desteklemektedir.

* Hindistan cevizi yağına beslenmelerinde sık yer veren toplumlarda obezite ve buna bağlı hastalıkların gelişiminin daha az olduğu görülmektedir. Bu nedenle hindistancevizi yağının metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.

* Tiroit fonksiyon bozukluklarının rafine yağlarla ilişkili olabileceğine dair yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle rafine yağların yerini soğuk sıkım hindistancevizi yağı ile değiştirmek tiroit fonksiyonlarında iyileşme vaat edebilmektedir.

* Hindistan cevizi yağı, dış dünyaya karşı bariyer görevi olan cildi nemlendirir, cilt üzerindeki mikropları yok eder ve buna bağlı olarak akne ve dermatit tedavisine destek olmaktadır.

* İçerdiği MCT, orta zincirli yağ asitlerinin keton cisimciklere dönüşmesi sonucunda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olup; Alzheimer, Parkinson, Huntington ve MS gibi pek çok sinir sistemi hastalığına karşı koruyucudur.

* Kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini baskılamaktadır.

* Kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi huylu kolesterol (HDL) oranını yükselterek damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

* Antifungal etkisi nedeniyle başta candida mantarı olmak üzere pek çok mantar hastalığını tedavi etmektedir.

Vücutta yağ yakımına yardımcı oluyor

Hindistan cevizi yağında diğer çoğu yağın aksine uzun zincirli yağ asidi değil orta zincirli yağ asitleri bulunmaktadır. Orta zincirli yağ asitleri, uzun zincirli yağ asitlerinden daha farklı olarak metabolizmayı hızlandırmaya ve vücudun yağ yakımına yardımcı olmaktadır. Yapılan bir araştırma, günde 1-2 yemek kaşığı orta zincirli yağ asidi yemenin, enerji yakımını % 5 oranında artırdığı göstermektedir.



Kahvenize ekleyip içerseniz…

Bir fincan sade filtre kahveye eklenen bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağıyla tüm gün, tok kalarak ve daha konsantre olmuş geçirilebilir ayrıca gün içinde daha fazla kalori yakımı sağlanabilmektedir. Sade kahve tercih edilmiyorsa, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağının yanında, 100 ml Hindistan cevizi sütü ve tarçın da eklenebilmektedir.

Ağız kokusunu önlüyor dişleri beyazlatıyor

Sabah uyanır uyanmaz Hindistan cevizi yağı ile yapılan gargara oldukça fayda sağlamaktadır. Diş fırçalamadan önce, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ağza alınır ve en az 5 dakika boyunca ağız bu yağ ile çalkalanır. Hindistan cevizinde bol miktarda bulunan Laurik asit, antibakteriyel, antifungal ve antiviral aktivite göstermektedir. Bu nedenle başta ağız olmak üzere sindirim kanalı florasının temizlenmesi ve düzenlenmesinde etkilidir. Ayrıca;

-Dişleri beyazlatır.

-Diş eti iltihabı, diş eti çekilmesi ve çürükleri tedavi eder, engeller.

-Kötü ağız kokusuna neden olan kötü bakterileri öldürür.

-Diş eti kanamalarını tedavi eder, engeller.

-Diş hassasiyetini azaltır.