Yaz bitti sıra ben muayenesinde!

Enerji kaynağımız güneş, bilindiği gibi D vitamini sentezi için oldukça önemli. Ancak yaz boyu yapılan kontrolsüz güneşlenmeler ve havuz kullanımları bazı cilt, saç ve tırnak sorunlarını da beraberinde getirerek sonbahara taşıyabiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, güneşin zararlı etkilerinin temel sorumlularının ultraviyole A ve B ışınları olduğunu hatırlatarak, "Deri, saç ve tırnak sağlığının korunmasında; değişen mevsim ve kişisel ihtiyaçların giderilmesi için bir dermatoloji uzmanıyla düzenli iletişimin önemi büyüktür" dedi. Dr. Kaymaz, sonbahar bakımını anlattı… YAZ SONRASI
Ultraviyole A ve B ışınlarına fazla maruz kalmanın etkisiyle özellikle yaz sonrasında;
Ciltte leke ve çillenmede artış
Güneşe bağlı alerjik deri reaksiyonları veya yanıklar
Cilt yaşlanmasının hızlanması
Cilt neminin ve esnekliğinin azalması
Saçlı deride ve tırnaklarda kuruluk
Suyla temasın artmasına bağlı olarak ayak derisi ve tırnaklarda mantar enfeksiyonlarında sıklıkla bir artış gözlemleniyor. BEN MUAYENENİZİ İHMAL ETMEYİN!
Sonbaharla birlikte deri, saç, tırnak kuruluğu gibi sorunlar önemli oranlarda artıyor. Özellikle kapalı ayakkabı giyilmeye başlanmasıyla, yazın tetiklenen deri ve tırnak mantarı sorunu da ilerliyor. Vücudumuzdaki ben
ler ise, yaz boyunca güneşten yeterince korunmadığımızda hücresel dönüşüm, kanser riskinde artış, renk ve şekil değişikliği gibi sonuçlar getirebiliyor. İşte bu nedenlerle yaz sonunda özellikle ben muayenesinin önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Dermatoskop adlı özel bir cihazla dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilen benler, risk derecelendirmesi sonucu yılda biriki sıklıkla gözlem altında tutulabilir ya da cerrahi olarak temizlenebilir. Malign melanom çoğunlukla sağlıklı deride aniden ortaya çıkan koyu kahverengi, siyah tonlu ve düzensiz sınırlı renk değişikliği olarak gözlemlenir. Bu tip deri kanserlerinde erken tanının hayat kurtardığını unutmayın. KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER
Sonbaharda artan deri, saç ve tırnak kuruluğu kişiye özel tedavilerle giderilebiliyor. Örneğin, muayene sonrası özel lokal bakımlar önerilebilir. Ayrıca gerekli görüldüğünde yaşa ve kişiye uygun besin takviyeleri, sıvı kollajen, Koenzim Q10, Hyaluronik asit, Omega3-6 ve vitamin H (Biotin) ile deri, saç ve tırnak sağlığı onarılabilir. Bunların yanı sıra derinin orta tabakasına çeşitli vitaminler ve yukarıda adı geçen moleküllerin direkt verilmesiyle (mezoterapi) cilt daha hızlı onarılabilir. Bu yöntem PRP, yani altın serumla desteklenebilir. PRP yönteminde kişiden alınan kan, yüksek devirde bir işlemden geçirilerek trombosit büyüme faktörlerinden zengin plazma kısmı ayrıştırılıyor. Deriye mikro-iğneleme veya enjeksiyon tekniğiyle uygulandığında cildin nemi, ışıltısı da artar ve göz altındaki halkalanma ile morluk da azalır. Bu yöntemlerin yanı sıra; somon DNA, nem aşıları ve botoks gibi yöntemler de tek başına ya da kombine uygulandığında cilt çizgilerinde azalma, esneklik ve nem seviyesinde artış, dokuda sıkılaşma meydana gelir. Deri, saç ve tırnak sağlığının korunmasında; değişen mevsim ve kişisel ihtiyaçların giderilmesi için bir dermatoloji uzmanıyla düzenli iletişimin önemi büyüktür. Su tüketimi ve sağlıklı beslenme; deri, saç, tırnak ve tüm sistem için önemlidir. KREMİNİZİ KOKUSUNA DEĞİL İÇERİĞİNE GÖRE SEÇİN ÇEŞITLI
etken maddelerin birleşiminden oluşturulan cilt bakım ürünleri bazen yanıklara varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Füsun Bilgin Karahallı, bilinçsiz cilt bakım ürünlerinin kullanımı ve yol açtığı zararlar hakkında bilgi verdi... PARFÜME DİKKAT!
Kremlerin içerisindeki etken maddeler reaksiyonlara sebep olabilir. Etken maddelerin yanı sıra koku vermesi ve kıvamlı olması için kullanılan çeşitli yardımcı etken maddeler de zararlı sonuçlar doğurabilir. Bazense etken maddeler ve yardımcı etken maddelerin girdikleri kimyasal reaksiyon cilde kalıcı zararlar verebilir. Bu zararlar basit alerjiler olabileceği gibi cilt yanığına dahi varabilir. KİŞİYE ÖZEL OLMALI
Hangi etken maddelerin hangi amaçla karışım haline getirildiği çok önemli bir faktördür. Her cilt tipine ve cilt kalitesine göre özel nemlendiriciler uygulanmalıdır. Lekeli ciltlerde hafif soyuculu kremler kullanılabilirken, yağlı ciltlere su bazlı, kuru ciltlere hafif yağlı kremler gibi çeşitli ayrımlar gözetilmelidir. Aynı zamanda bu kremlerin uygulanacağı gece, gündüz, yaz, kış gibi zaman dilimleri de önem taşır. CİLDİ TAHRİP EDER
Güvenilir markaların taklidi ürünler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ambalajından içeriğine kadar birebir lüks kozmetik ürünlerinin taklidi olan bu tür ürünler çok sağlıksız koşullarda üretilmiş olabilir veya içeriğinde zararlı etken maddeler bulunabilir. Kozmetik ürünler tercih edilirken güvenilir mağazalardan satın almak önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu tür ürünler kanserojen maddeler de içerebilir. DOĞRU CİLT BAKIMI İÇİN ALTIN ÖNERİLER
Kozmetik marketlerden satın alınarak evde uygulanan cilt bakım ürünlerinde sadece dermatolojik testlerden geçmiş ürünler kullanılmalıdır.
Yağlı ciltler için su bazlı, kuru ciltler için de hafif yağlı ürünler tercih edilmelidir. Ürünlerin etken maddelerinin konsantrasyonları çok önemli olduğundan problemli cilt tiplerinde mutlaka bir dermatoloğun tavsiye ettiği ürünler kullanılmalıdır.
Hassas ciltlerde inflamasyonu baskılayıcı ve konsantrasyonu düşük peelingler kullanılmalıdır.
Bilinenin aksine esmerler de hassas cilde sahip olabilirler. Çabuk kızarma, leke gibi cildin verdiği tepkiler iyi gözlenmelidir.
Evde uygulanan bir bakım sonrası ciltte kızarıklık, yanma, kaşınma gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden uzmana başvurulmalıdır.
Pahalı marka ürünlerde dahi bilinçsiz kullanım sonrası reaksiyon meydana gelebilir. Bu nedenle bu tür ürünlerin uzman kontrolünde uygulanması en sağlıklı sonuçları verecektir.