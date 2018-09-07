Her dört çocuktan biri görme sorunu yaşıyor

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Çocukları, okul öncesinde checkup'a götürmek, başarısını olumsuz etkileyebilecek birçok sorunun erkenden belirlenebilmesinde önemli rol oynuyor. Okullar açılmadan önce miniklere göz muayenesi yaptırılmasını tavsiye eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, "Göz tembelliği ancak erken yaşlarda tedavi edilebilir" diyor. Atmaca'nın anne-babalara tavsiyeleri şöyle:Göz sağlığı ve öğrenme performansı arasındaki ilişki herkesçe kabul ediliyor. Ancak çocuklarının okul başarısı beklenenin altında olduğunda bunun bir göz hastalığından kaynaklanabileceği çok az velinin aklına geliyor. Okul çağındaki çocukların yaklaşık dörtte birinin görmeyi bozan bir kusuru olduğu düşünüldüğünde, bu dönemlerde yapılacak göz muayenelerinin ne denli önemli olduğu anlaşılabilir.Yaz tatili döneminde çocuklar cep telefonu, tablet ve bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçirdiğinden; sağlıklı gözlerde bozulma, gözlük kullanan çocukların da gözlük derecelerinde artış gözlemliyoruz. Bu dönemde yapılan muayenelerde göz tansiyonunun durumu, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarının varlığı, şaşılık durumu ile göz tembelliği başlıca dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bunlar içerisinde belki de en önemlisi, göz tembelliğinin tespitidir. Çünkü göz tembelliği zamanında fark edildiğinde çok kolay tedavi edilebilir fakat tespit edilmezse, ömür boyu kalıcı görme kaybına yol açabilir.