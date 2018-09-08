Risk grubundakiler Eylül ortasına kadar aşı olmalı

Eylül ayı
nın gelmesiyle birlikte grip
vakaları yavaş yavaş görülmeye başladı. Gribe yakalanmamak için aşının zamanlamasına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Zira aşının yapılmasını takiben bağışıklık kazanma süresi üç-dört haftayı bulabiliyor.
Bu nedenle uzmanlar beklenen salgın zamanından en az bir ay önce aşılanmanın gerekli olduğuna dikkat çekiyor.
Risk grubundakilerin ise en geç Eylül ayının ortasında grip aşısını tamamlamış olması gerekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi
Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Ferhat Çetin, grip aşısıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu… Eylül ayı, sonbaharın güzel pastel renklerinin yanında, kışa hazırlık için önemli uyarıları da beraberinde getiriyor.
Önemli ve önlenebilir bir mevsimsel risk olan influenza gribi de bu aydan itibaren gündemimizde olacak. Bu yıl da her yıl gibi, dünya çapında salgın ve ağır gribal hastalık yapma riski olan grip virüsü tipleri belirlendi ve Dünya Sağlık Örgütü önerileriyle beraber aşılama süreci başladı. İNFLUENZA NEDEN TEHLİKELİ?
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan onlarca farklı virüs ve mikrop vardır.
Ancak bunların içinde influenzanın yeri ve önemi ayrıdır. Diğer etkenlerin aksine, vücudun savunma sistemine karşı her sene yeni ve daha güçlü bir zırha kavuşarak, kendi yapısını değiştirebilen bu virüs; kolayca alt solunum yolu enfeksiyonu yapabilir ve özellikle risk grubundaki kişilerde hastane yatışı, yoğun bakım gereksinimi ve hatta ölümlere yol açan ağır tablolar oluşturabilir.
2011 grip sezonunda, her 100 bin kişiden 15-20'si influenzaya bağlı hastane yatışı gerektiren hastalık geçirirken, bu sayı 2014-2015'te 100 binde 50'lere, geçen yıl ise rekor bir yükselişle 100 binde 106 kişiye yükselmiştir. (ABD –Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verileri) Yine yapılan takip ve çalışmalarda, son yıllarda influenza salgın sezonlarında, virüse bağlı ölüm oranlarının da hiç olmadığı kadar yükseldiği görülüyor. NASIL KORUNULUR?
Korunma, önce bilgi ile başlar. Kasım ve Aralık aylarından başlayarak Mayıs'a kadar geçen süre, influenza enfeksiyonlarının sık olduğu mevsimi ifade eder.
Bu süre boyunca, hasta olduğu bilinen kişilerle teması en aza indirmek, düzenli ve sık aralıklarla el yıkamak önemlidir.
Dışarıdan eve her gelişte; para, kapı kolu, toplu taşıma araçları gibi bulaşma riski olan noktalara temas sonrası, tuvaletten çıkınca, yemeklerden önce ve sonra, hastane, metro, okul gibi toplu yaşam alanlarında bulunulduğunda el yıkama alışkanlığına özen göstermek, sadece influenza değil birçok bulaşıcı hastalığa karşı koruyucudur.
İnfluenza ile enfekte olduğu kanıtlanmış kişilerin evde istirahat etmeleri ve iyileşene kadar toplu yaşam alanlarına zorunluluk olmadıkça gitmemeleri önerilir. Eğer enfeksiyonu kanıtlanmış bir kişiyle yakın temas sonrası grip benzeri şikayetler ortaya çıkarsa, hastaneye başvurulmalı ve erken tanı için bu bilgi hekimle paylaşılmalıdır.
Ateşli hastalık ve grip bulguları olanların kendi yüz, burun, göz ve ağız bölgelerine elle temastan kaçınmaları, öksürme ve hapşırma esnasında tek kullanımlık kağıt peçete ile ağız ve burunlarını kapatıp peçeteyi her seferinde çöpe atmaları ve tekrarlayan kullanımdan kaçınmaları virüs yayılımını azaltacaktır. GRİBİN ÇÖZÜMÜ AŞI MI?
Yeni sezon için salgın yapması beklenen, ağır hastalık yapma riski yükse olan influenza enfeksiyonları için, aşılanma etkin bir korunma metodudur. Ancak 'Aşı yaptıran kış boyu grip olmayacak' algısı yanlıştır. Aşı içeriği, diğer solunum yolu mikroplarında etkili olmadığı için, başka virüs ve bakterilere bağlı enfeksiyon ihtimali hep vardır.
Aşı, hastayı grip olmaktan değil, ağır seyirli ve kötü sonuçlar doğuran influenza gribinden korur. NE ZAMAN YAPILMALI?
Aşının yapılmasını takiben, bağışıklık kazanma süresi üç-dört haftayı bulmakta olup beklenen salgın zamanından en az bir ay önce aşılanmak gereklidir.
İnfluenza mevsiminde vakaların en çok saptandığı, hastane yatışı ve enfeksiyon komplikasyonlarının arttığı dönem Ocak başına denk geldiği için aşılama işleminin en geç Ekim ayı içinde tamamlanması, tercihen de Eylül ayı içinde aşılama yapılması önem gösterir. KİMLER AŞILANMALI?
6 AYDAN büyük herkese influenza aşısı yapılabilir. İnfluenza hastalığının ağır seyretmesi ve ek sağlık problemlerine yol açması muhtemel olan kişiler ise özel risk grubu olarak adlandırılır. Bunlar; 5 yaş altı (özellikle de 2 yaş altı) çocuklar, 65 yaş üzeri erişkinler, gebeler, bakımevi ve huzurevi sakinleridir. Bu risk grubundakilerin hastalığa yakalanmaması için mutlaka Eylül'ün ortasına kadar grip aşısını yaptırmış olmaları önemlidir. Bunun dışında; astım, KOAH, kalp, karaciğer ve böbrek yetersizlikleri, diyabet, nörolojik hasar bırakmış hastalıklarda ve ağır obezite ve immün sistemi baskılayıcı ilaç kullanımı durumunda da mutlaka aşılanma önerilir. Sağlık personeli, okul çağı ve okul öncesi çocuklarla ilgilenenler, kapalı alanlarda çalışanlar da öncelikli gruplar olmalıdır. AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?
UYGULAMA ertesi, uygulama alanında ağrı, şişlik ve kızarma, enjeksiyon sonrası hafif ateş yüksekliği ve grip benzeri semptomlar görülmesi, olağan yan etkilerdir. Grip aşısı, tek dozluk üretildiği için, civa ve benzeri koruyucu madde içermez.