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Beyin ine karşı müthiş buluş

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
ABD'li bilim insanları, beyin i hücrelerinin sonsuz bölünmesinde anahtar role sahip protein unsurunu etkisiz kıldı. Bilim insanları, en agresif beyin kanseri türü glioblastoma hücrelerini, nakledilen fareler üzerinde inceledi. Araştırmada, GABP proteininin "GABPbeta1L" adındaki küçük bir bölümünün, kanser hücrelerinin süresiz bölünmesinin etkinleşmesinde kilit rol oynadığı tespit edildi. Gen düzenleme aracı kullanarak GABP proteininden beta1L unsurunu çıkaran uzmanlar, yöntemin işe yaradığını ve beta1L yoksunluğunun, kanser hücrelerinin sonsuz bölünme eylemini durdurduğunu belirledi.
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Beyin kanserine karşı müthiş buluş
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