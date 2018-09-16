Uzmanlar sepsise karşı harekete geçti

BUGÜN NELER OLDU

SEPSIS,tüm dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Her 3 saniyede bir kişinin ölümüne sebep olan 'sepsis' yani kan zehirlenmesine karşı tıp dernekleri harekete geçti. Türk Yoğun Bakım Derneği 13 Eylül Dünya Sepsis Günü'nde, hızla artan sepsis oranlarına dikkat çekmek için, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti YK Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özyurt, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği adına Prof. Dr. Güner Söyletir, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği adına Prof. Dr. Serhat Ünal ortak bir deklarasyona imza attı. Uzmanlar, toplumsal hijyen alışkanlıkları, sepsisin tanınması ve tedavisinde zamanın önemi ile sepsise karşı kamuoyunun bilinçlenmesi konularına yer verdi.