Kadınlarda kalp krizinin göstergesi olan 6 belirti!
İstatistikler, bu nedenle kriz geçiren kadınların yüzde 52’sinin erkeklere oranla 15 dakika daha geç hastaneye gittiğine işaret ediyor. ABD’deki Ohio Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Kardiyovasküler Sağlığı Programı’nın direktörü LaxmiMehta, kadınlarda kalp krizinin ardından tedavinin gecikmesinin kalıcı zarara yol açtığına dikkat çekerek, “Krizi erken fark etmek çok önemli” diyor. Kadında kalp krizi belirtisinin stres, sıradan bel ağrısıyla karıştırılabileceğini ifade eden Mehta, hangi durumların kalp krizi olabileceğini sıraladı.
Giriş Tarihi: 17.9.2018 12:39Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 12:46
VÜCUDUN ÜST KISMINDA RAHATSIZLIK
Sutyen hizasında, çenede, sırtta, boyunda ve omuzdaki ağrılar kriz belirtisi olabilir.