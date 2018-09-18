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Beyinde u önceden tespit etmeye yarayan ipuçları bulundu!

Ege Üniversitesinde yürütülen çalışmalarda a yatkın insanların beyin yapısındaki değişiklilerin depresyon hastalığı gelişmeden çok daha önce bozulduğu tespit edildi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 11:28
Beyinde depresyonu önceden tespit etmeye yarayan ipuçları bulundu!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi SOCAT Beyin Araştırma Laboratuvarı geçirmiş annelerin ve onların depresyon geçirmemiş 19-24 yaş arası kızlarının stres hormon cevaplarını ve beyin yapılarını inceledi. TUBİTAK 1001 Programı çerçevesinde yürütülen incelemede elde edilen veriler depresyon geçirmemiş anneler ve kızlarının hormon cevaplarını ve beyin yapıları ile karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucunda depresyona yatkın insanların beyin yapısındaki değişikliler, stresli durumlara verdiği hormonal cevaplar, depresyon hastalığı gelişmeden çok daha önce bozulduğu tespit edildi. Çalışmanın verileri ise 4 ayrı uluslararası dergide yayınlandı.

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Beyinde depresyonu önceden tespit etmeye yarayan ipuçları bulundu!
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