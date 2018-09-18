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Hızlı yemek yiyorsanız dikkat! O hastalığa sebep oluyor...

Hızlı yemek yeme alışkanlığı, başta mide ve bağırsak hastalıkları olmak üzere, yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yemeği belirli bir hızda ve sindirerek tüketmek ise keyifle yenen sofradan kalkarken vücuda sağlık kazandırıyor. Uz. Dr. Remzi Beştaş, hızlı yemek yeme alışkanlığına karşı önerilerinde bulundu.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 14:58
Hızlı yemek yiyorsanız dikkat! O hastalığa sebep oluyor...

SİNDİRİM AĞIZDA BAŞLAR

Sindirim, genel algının aksine mide de değil ağızda başlar. Ağızda çiğnenen besin maddeleri daha küçük parçalara bölünür, yüzeyi genişler ve ağız salgısı (tükürük) ile karışır. Tükürükte bulunan enzimler, sindirime yardımcı olur ve besin maddeleri mide sindirimi için daha hazır hale gelir. Hızlı yemek yeme sonucunda besin maddeleri mideye tam sindirilmemiş bir halde ve daha büyük lokmalar halinde ulaşır. Besinler sindirim için hazır olmadığından da mide daha fazla efor harcar, yorulur ve beraberinde de hazımsızlık, dolgunluk hissi, yanma, şişkinlik ve ağrı gibi şikayetler ortaya çıkar.

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Hızlı yemek yiyorsanız dikkat! O hastalığa sebep oluyor...
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