Hızlı yemek yiyorsanız dikkat! O hastalığa sebep oluyor...

SİNDİRİM AĞIZDA BAŞLAR

Sindirim, genel algının aksine mide de değil ağızda başlar. Ağızda çiğnenen besin maddeleri daha küçük parçalara bölünür, yüzeyi genişler ve ağız salgısı (tükürük) ile karışır. Tükürükte bulunan enzimler, sindirime yardımcı olur ve besin maddeleri mide sindirimi için daha hazır hale gelir. Hızlı yemek yeme sonucunda besin maddeleri mideye tam sindirilmemiş bir halde ve daha büyük lokmalar halinde ulaşır. Besinler sindirim için hazır olmadığından da mide daha fazla efor harcar, yorulur ve beraberinde de hazımsızlık, dolgunluk hissi, yanma, şişkinlik ve ağrı gibi şikayetler ortaya çıkar.