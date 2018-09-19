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157 yıl yaşadı! Uzun yaşamasının sırrı aslında...

İnsan ömrü 120 yıl yaşayacak kapasiteye sahip olmasına rağmen dünya ortalaması 72 yıl civarı. Fakat diğer taraftan tıbbın ve teknolojinin ilerlemesi ile 1800’lerin başında 40 yıl olan yaş ortalaması %80 civarında uzadı ve ler sayesinde yaşam süresi daha da uzayacak.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 11:10
157 yıl yaşadı! Uzun yaşamasının sırrı aslında...

PROBİYOTİKLER BAĞIRSAKLARIMIZDA YAŞAYAN...

Bir rivayete göre Hipokrat'ın "insan nasıl hiç hastalanmaz?" sorusuna kinayeli bir cevap verdiği söylenir. Cevap basittir. "Eğer hiç yemek yemezse hastalanmaz." Aslında burada vurgulanmak istenen konu hastalıkların çoğunun bağırsaklarda başladığı ve beslenme alışkanlığımızdan kaynaklandığıdır. Temelde mükemmel bir bağışıklık sistemi bağırsaklarda başlar. Bağışıklık sistemini dengeleyen en önemli unsur ise lerdir ki bunlar özellikle doğal yoğurtların içerisinde bolca bulunur. Probiyotikler, bağırsaklarda mikrobiyal dengeyi düzenleyen, insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan canlı, faydalı bakterilerdir. Bir başka deyişle probiyotikler bağırsaklarımızda yaşayan, sağlığımızı koruyan faydalı canlı mikroorganizmalardır.

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157 yıl yaşadı! Uzun yaşamasının sırrı aslında...
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