157 yıl yaşadı! Uzun yaşamasının sırrı aslında...

PROBİYOTİKLER BAĞIRSAKLARIMIZDA YAŞAYAN...

Bir rivayete göre Hipokrat'ın "insan nasıl hiç hastalanmaz?" sorusuna kinayeli bir cevap verdiği söylenir. Cevap basittir. "Eğer hiç yemek yemezse hastalanmaz." Aslında burada vurgulanmak istenen konu hastalıkların çoğunun bağırsaklarda başladığı ve beslenme alışkanlığımızdan kaynaklandığıdır. Temelde mükemmel bir bağışıklık sistemi bağırsaklarda başlar. Bağışıklık sistemini dengeleyen en önemli unsur ise probiyotiklerdir ki bunlar özellikle doğal yoğurtların içerisinde bolca bulunur. Probiyotikler, bağırsaklarda mikrobiyal dengeyi düzenleyen, insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan canlı, faydalı bakterilerdir. Bir başka deyişle probiyotikler bağırsaklarımızda yaşayan, sağlığımızı koruyan faydalı canlı mikroorganizmalardır.