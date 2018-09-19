Hava kirliliği yaşlılarda bunama riskini artırıyor

Hava kirliliğinin 50 yaş üstü kişilerde bunama riskini artırdığı belirtildi.

İngiltere'de yapılan bir araştırma havadaki yüksek nitrojen oksidin 50 yaş üstü kişilerin demans (bunama) hastalığına yakalanma riskini yüzde 40 artırdığını ortaya koydu.

Londra Üniversitesi Halk Sağlığı Araştırma Enstitüsünün yürüttüğü çalışmada, yaşları 50 ila 79 olan 131 bin kişi 7 yıl boyunca incelendi. Bu süre sonunda bu kişilerden 2 bin 200'üne demans teşhisi kondu.

Araştırmada, havadaki yüksek nitrojen oksidin 50 yaş üstü kişilerin demans hastalığına yakalanma riskini temiz havaya sahip yerlerde yaşayanlara göre yüzde 40 artırdığı tespit edildi.

Araştırmayı yürütenlerden İngiltere'deki King's College London'da çevre sağlığı uzmanı Prof. Frank Kelly, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, araştırmanın hava kirliliği ile akıl sağlığı arasında bir bağ olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Çalışmanın sonuçları "BMJ Open" dergisinde yayımlandı.

Çin'de hava kirliliğinin beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerine etkisi üzerine yapılan bir araştırmada, kirli havanın zekayı gerilettiği tespit edilmişti.