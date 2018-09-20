Haberler Sağlık Haberleri Bir su bardağı üzüm ile bağışıklığı güçlendirin

Bir su bardağı üzüm ile bağışıklığı güçlendirin Her meyvenin ve sebzenin kendi mevsiminde tüketilmesi gerekir. Sonbaharda üzüm, havuç ve turpu sofralarınızdan eksik etmeyin. Günde bir su bardağı üzüm, bir avuç fındık yiyerek bağışıklığınızı güçlendirin, hastalıklara karşı doğal kalkan oluşturun