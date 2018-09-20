Bir su bardağı üzüm ile bağışıklığı güçlendirin

Her mevsimin kendine ait özel yiyecekleri var. Son dönemdeki hava değişimleri ile artık sonbahara girerken bizler için en doğal ve gözde sebze ve meyveler neler? Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, mevsimin en gözde besinlerini anlattı… Üzüm:
Üzüm, hem kan şekerinizin dengelenmesinde aktif bir rol oynar, hem de harika bir potasyum deposudur. Aynı zamanda bağışıklık sistemi açısından oldukça önemlidir.
Kabuğundaki resveratrol maddesi ile kanser
e karşı koruyucu etki gösterir. DİYABETLİLER DİKKATLİ OLMALI Nelere dikkat edilmeli?:
Üzüm yüksek glisemik indekse sahip olmasından dolayı kan şekerinizi hızlı yükseltebilir.
Bu yüzden özellikle insülin direnci ve diyabet hastalarında tüketimine dikkat edilmelidir. Doğru porsiyon:
İnsülin direnci olanlarda bir çay bardağı, normal bireyler için bir su bardağı ideal porsiyondur. Fındık:
Muhteşem bir kaliteli yağ kaynağı olan fındık sizi hem tok tutacak, hem de folik asit, E ve K vitaminleri bakımından zengin olması sebebiyle bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Nelere dikkat edilmeli?:
Kalori olarak yüksek bir besin olması sebebiyle yüksek miktarda tüketimi, yağlanmanıza sebep olacaktır.
Özellikle kilo problemi yaşayanların dikkat etmesi geren bir besindir. Doğru porsiyon:
Bir avuç içi büyüklüğündeki çiğ fındık, doğru tüketim porsiyonudur. PROSTAT KANSERİNDEN KORUR Turp:
Özellikle erkeklerde prostat
kanserine karşı koruyucudur. Bununla
birlikte demir ve folik asit bakımından
oldukça zengin olan turp, hastalıklara
karşı harika bir kalkan olarak salatalarda
muhakkak olması geren bir besindir. Nelere dikkat edilmeli?:
Gastrit veya reflü hastaları ile böbrek taşı olan hastalar, daha düşük porsiyonlarda tüketmelidir. Doğru porsiyon:
Bir küçük boy turp ideal porsiyondur. ÇİĞ OLARAK TÜKETİLMELİ Havuç:
Bakır ve potasyum olarak oldukça önemli bir kaynak olan havuç, kalori olarak düşük olması sebebiyle sıkça tüketilen bir sebzedir. Özellikle çiğ olarak tüketilmesi gereken havuç pişirildiğinde şeker içeriği yükseleceğinden diyabet hastalarının dikkat edtmesi gerekir. Nelere dikkat edilmeli?:
Kan şekerini hızlı yükseltmesi bakımından şeker hastalarının dikkatli ve çiğ olarak tüketmesi gerekir. Doğru porsiyon:
Bir orta boy havuç ideal porsiyondur.