Balıklarda bulunan DHA’nın 12 faydası

Healthline isimli sağlık sitesi, bilim insanlarına dayandırdığı haberinde yağlı balık
larda bulunan "dokosaheksaenoik asid"in (DHA
) 12 faydasını sıraladı. DHA'nın omega-3 olarak bilinen eikosapentaenoik asid (EPA) gibi sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Bu iki birlikte kullanıldıklarında iltihaplanma ve kalp hasatlıkları önlüyor. Kalbi koruyan DHA bu konuda EPA'dan daha başarılı. Kur göz sendromu ve diyabetik göz hastalığı yani retinopati riskini düşüren DHA, dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğuna (ADHD) iyi geliyor ve kadınlarda erken doğum riskini düşürüyor. İltihaplanmayla mücadele eden DHA, egzersizden sonra kas iyileşmesini destekliyor, ev iltihaplanmayı önlüyor. Alzheimer rahatsızlığını engelleyen veya yavaşlatan DHA kolorektal, pankreas, göğüs ve prostat gibi bir dizi kansere yakalanma riskini düşürüyor. Kan basıncını düşüren ve dolaşımı destekleyen DHA, bebeklerde normal beyin ve göz gelişimini destekliyor. Erkeklerin üreme sağlığına da olumlu katkıları olan DHA'nın ruh sağlığını koruma ve depresyonla mücadelede önemli bir rol oynuyor.