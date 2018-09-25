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Her 10 kişiden 8'i risk taşıyor ama durumdan habersiz!

Teşhis edilebilir genetik riski bulunan her 10 kişiden 8'inin, sıklıkla sağlık kurumlarına başvurmalarına rağmen durumdan habersiz olduğu bildirildi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 15:33
Her 10 kişiden 8'i risk taşıyor ama durumdan habersiz!

ABD'de Geisinger Tıp Merkezinin yaş ortalaması 60 olan 50 binden fazla kişi üzerinde yaptığı gen taraması, meme, yumurtalık, prostat ve pankreas inde tanımlanabilir risk faktörü olan geni taşıyanların yüzde 80'inin, bu durumun bilincinde olmadığını gösterdi.

Taramada 267 kişinin, BRCA1 veya BRCA2 genlerinin kanserle ilişkili varyasyonlarına sahip olduğu, öte yandan sadece yüzde 18'inin bu durumu önceden bildiği ortaya çıktı.

BRCA-pozitif hastaların yüzde 16,8'inin bu genle bağlantılı kansere yakalandığı belirtildi.

Araştırmayı yürüten ekipten Yale Tıp Fakültesi genetik profesörü Michael Murray, bunun insanlar için genellikle bir trajedi haline dönüştüğünü, aile öyküsünden yola çıkarak test yaptırma önerisinin işe yaramadığını belirterek, bir gün herkes için DNA temelli etkili tarama yapılmasını ümit ettiğini söyledi.

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