Obezite, sigaraya oranla daha fazla kansere yol açıyor

İngiltere Kanser
Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK) ülkedeki kadınlarda obezite
nin sigaradan daha fazla kansere neden olduğuna dair bir araştırma yayımladı. Araştırma raporuna göre İngiliz kadınlarının sigara nedeniyle kansere yakalanma oranı yüzde 7 iken, obezite sebebiyle kansere yakalanan kadın oranı ise yüzde 12. Raporda 2035 yılına dair yapılan tahminlerde kadınlarda kanser vakalarının yüzde 10'unun sigara ve yüzde 9'unun ise obezite kaynaklı olabileceği belirtiliyor. 2043'te ise obezite nedeniyle kansere yakalanan kadınların, sigara nedeniyle kanser olan kadınlardan fazla olabileceği tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER