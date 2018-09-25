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, sigaraya oranla daha fazla e yol açıyor

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Obezite, sigaraya oranla daha fazla kansere yol açıyor
İngiltere Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK) ülkedeki kadınlarda nin sigaradan daha fazla kansere neden olduğuna dair bir araştırma yayımladı. Araştırma raporuna göre İngiliz kadınlarının sigara nedeniyle kansere yakalanma oranı yüzde 7 iken, obezite sebebiyle kansere yakalanan kadın oranı ise yüzde 12. Raporda 2035 yılına dair yapılan tahminlerde kadınlarda kanser vakalarının yüzde 10'unun sigara ve yüzde 9'unun ise obezite kaynaklı olabileceği belirtiliyor. 2043'te ise obezite nedeniyle kansere yakalanan kadınların, sigara nedeniyle kanser olan kadınlardan fazla olabileceği tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER
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