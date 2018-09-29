Sirkenin faydaları nelerdir? İşte elma sirkesinin faydaları

Elma sirkesi yüzyıllar boyunca çok çeşitli alanlarda kullanılmış bir maddedir. Yemeklerden temizliğe kadar geniş bir kullanım alanı olan elma sirkesi, içerdikleri ile insan sağlığı için kilit öneme sahip bir üründür. İçinde yer alan vitamin, mineral ve asitler sayesinde vücutta güçlü bir antioksidan görevi görürken insan vücuduna yerleşmiş olan bakteri ve mikroplarla da doğrudan mücadele eder.

Sirkenin bu denli faydalı bir madde olduğu yüzyıllar önce fark edilmiş ve yüzyılları aşkın bir süredir sirkenin faydaları bilinen bir gerçeklik olarak yer edinmiştir. Yüzyılları aşkın süreden günümüze kadar kullanılmaya devam edilen elma sirkesi, Antik Yunan'da hekim Hipokrat tarafından birçok sağlık sorununun tedavisinde bitkisel reçete olarak da kullanılmıştır. Doğal antiseptik, antifungal ve antibakteriyel özelliklerine sahip olan elma sirkesi, içeriğinde bol miktarda magnezyum, fosfor, potasyum, demir, bakır ve florin barındırmaktadır. İnsan vücudu için saymakla bitmez olumlu özellik taşıyan elma sirkesinin faydaları nelerdir? Gelin hep beraber bu faydalara yakından bakalım…

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı adeta bir koruma kalkanı oluşturur.

Antioksidan özelliği vardır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri ve mikropları yok eder.

Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Enerji verir, insan vücudunu dinç tutar.

Menopoz döneminde olan kadınlar için oldukça faydalıdır.

Kolesterolü kontrol eder ve kolesterolün düşürülmesini sağlar.

Gut hastalığına iyi gelir.

Reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Orta derece yanık tedavisinde kullanılır.

Düzenli kilo verilmesini sağlar. Bu durumun gerçekleşebilmesi için düzenli olarak bal ile sirkeli suyu karıştırıp içmek gereklidir.

Sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkayarak mikroplardan arındırabilirsiniz.

Kas ağrılarının giderilmesinde fayda sağlar.

Sirke adeta bir kalp dostudur, kalp sağlığına iyi gelir.