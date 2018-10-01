Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Balkabağı, kansere karşı koruma sağlıyor

Balkabağı, e karşı koruma sağlıyor

DIŞ HABERLER Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Balkabağı, kansere karşı koruma sağlıyor
ABD kaynaklı Shape sitesi bal kabağının sağlık üzerindeki faydalarını derledi. Çalışma analizlerinden elde edilen sonuçlara göre başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlayan bal kabağı, tam bir sağlık deposu. İçeriğinde A, C ve demir vitaminlerin bulunduğu kabak prostat, meme ve kolon gibi kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. Püre ya da buğulanarak tüketilen lif bakımından zengin bal kabağı, sindirim sistemini harekete geçirerek bağırsak sağlığını koruyor. Bol miktarda potasyum ve antioksidan içerek kabak, kalp sağlığı üzerinde de oldukça faydalı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Balkabağı, kansere karşı koruma sağlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN