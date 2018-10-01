Balkabağı, kansere karşı koruma sağlıyor

ABD
kaynaklı Shape sitesi bal kabağının sağlık üzerindeki faydalarını derledi. Çalışma analizlerinden elde edilen sonuçlara göre başta kanser
olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlayan bal kabağı, tam bir sağlık deposu. İçeriğinde A, C ve demir vitaminlerin bulunduğu kabak prostat, meme ve kolon gibi kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. Püre ya da buğulanarak tüketilen lif bakımından zengin bal kabağı, sindirim sistemini harekete geçirerek bağırsak sağlığını koruyor. Bol miktarda potasyum ve antioksidan içerek kabak, kalp sağlığı üzerinde de oldukça faydalı.