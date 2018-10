C vitamini nedir ve hangi sebze meyvede bulunur? C vitaminin faydaları!

Bazı kalp ve kanser hastalıklarına davetiye çıkaran C vitamini eksikliği ciltte, saçlarda meydana gelen problemlerin ve özellikle diş eti hastalıklarının temel sebebi.

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN C VİTAMİNİ MİKTARI NE KADAR?

Yaş faktörü günlük alınması gereken C vitamini miktarını belirler. 1 yaş ve altındaki bebeklerde 30 mg olan günlük C vitamini ihtiyacı;

1 ve 3 yaş arasında 35 mg,

4 ve 6 yaş arasında 50 mg,

7 ve 9 yaş arasında 60 mg,

10 ve 12 yaş arasında 75 mg,

13 ve 20 yaş arasında 90 mg,

20 yaş ve üstünde 75 mg,

Hamile kadınlarda 100 mg şeklindedir.

C VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İskorbüt hastalığını önler.

Nezle tedavisine yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Damarların sağlıklı bir şekilde genişlemesine yardımcı olur.

Kanser riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini destekler.

Yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

Ruh halini dengeler.

Astım semptomlarının kontrol altında tutulmasını sağlar.

Felç ve inme riskini en aza indirir.

Diyabet tedavisine destek olur.

Kalp hastalıklarını önler.

Dokuların yenilenmesini sağlar.

Düzenli olarak C vitamini almak için ne yapılmalı?

Şayet bir hastalık nedeniyle C vitamini takviyesi almak durumunda değilseniz ancak besinler aracılığıyla vücuda ihtiyaç duyduğu C vitamini dahil edebilirsiniz. Düzenli olarak C vitamini içeren besinler tüketerek vücudun bu ihtiyacının karşılanması şart. Bunun için buzdolabınızın üstüne C vitamini içeren besinlerin listesini yapıştırın. Normal bir beslenme şekliyle vücuda C vitamini alınmış olur. Asıl olarak C vitamini deposu olan yiyecekler ise meyveler ve yeşil yapraklı sebzelerdir. C vitaminini yüksek oranda içeren yiyecekler şu şekilde sıralanabilir:

Limon, greyfurt, mandalina, portakal

Kavun

Kivi

Yaban mersini

Taze rezene

Yeşil biber

Kırmızı lahana

Kuşburnu

Tere

Karnabahar

Roka

Brokoli

Papaya

Soğan

Bezelye

Taze fasulye

Kırmızı dolmalık biber

Üzüm

Maydanoz