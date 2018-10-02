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nedir ve hangi sebze meyvede bulunur? C vitaminin faydaları!

Vücut direncinin yüksek tutulması adına bağışıklık sisteminin güçlü olması önemlidir. Bağışık sistemini güçlendiren yegane faktör ise . Aynı zamanda cildin kolajen üretebilmesi ve damarların, kıkrdakların ve bağ dokularının yenilebilmesi için de C vitaminine ihtiyaç var. Peki C vitamini nedir ve hangi sebze meyvede bulunur? İşte C vitaminin faydaları.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:11
C vitamini nedir ve hangi sebze meyvede bulunur? C vitaminin faydaları!

Bazı kalp ve kanser hastalıklarına davetiye çıkaran eksikliği ciltte, saçlarda meydana gelen problemlerin ve özellikle diş eti hastalıklarının temel sebebi.

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN C VİTAMİNİ MİKTARI NE KADAR?

Yaş faktörü günlük alınması gereken C vitamini miktarını belirler. 1 yaş ve altındaki bebeklerde 30 mg olan günlük C vitamini ihtiyacı;

  • 1 ve 3 yaş arasında 35 mg,
  • 4 ve 6 yaş arasında 50 mg,
  • 7 ve 9 yaş arasında 60 mg,
  • 10 ve 12 yaş arasında 75 mg,
  • 13 ve 20 yaş arasında 90 mg,
  • 20 yaş ve üstünde 75 mg,
  • Hamile kadınlarda 100 mg şeklindedir.

C VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

  • İskorbüt hastalığını önler.
  • Nezle tedavisine yardımcı olur.
  • Yüksek tansiyonu düşürür.
  • Damarların sağlıklı bir şekilde genişlemesine yardımcı olur.
  • Kanser riskini azaltır.
  • Bağışıklık sistemini destekler.
  • Yaraların hızla iyileşmesini sağlar.
  • Ruh halini dengeler.
  • Astım semptomlarının kontrol altında tutulmasını sağlar.
  • Felç ve inme riskini en aza indirir.
  • Diyabet tedavisine destek olur.
  • Kalp hastalıklarını önler.
  • Dokuların yenilenmesini sağlar.

Düzenli olarak C vitamini almak için ne yapılmalı?

Şayet bir hastalık nedeniyle C vitamini takviyesi almak durumunda değilseniz ancak besinler aracılığıyla vücuda ihtiyaç duyduğu C vitamini dahil edebilirsiniz. Düzenli olarak C vitamini içeren besinler tüketerek vücudun bu ihtiyacının karşılanması şart. Bunun için buzdolabınızın üstüne C vitamini içeren besinlerin listesini yapıştırın. Normal bir beslenme şekliyle vücuda C vitamini alınmış olur. Asıl olarak C vitamini deposu olan yiyecekler ise meyveler ve yeşil yapraklı sebzelerdir. C vitaminini yüksek oranda içeren yiyecekler şu şekilde sıralanabilir:

  • Limon, greyfurt, mandalina, portakal
  • Kavun
  • Kivi
  • Yaban mersini
  • Taze rezene
  • Yeşil biber
  • Kırmızı lahana
  • Kuşburnu
  • Tere
  • Karnabahar
  • Roka
  • Brokoli
  • Papaya
  • Soğan
  • Bezelye
  • Taze fasulye
  • Kırmızı dolmalık biber
  • Üzüm
  • Maydanoz

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C vitamini nedir ve hangi sebze meyvede bulunur? C vitaminin faydaları!
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