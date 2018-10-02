C vitamini nedir ve hangi sebze meyvede bulunur? C vitaminin faydaları!

Bazı kalp ve kanser hastalıklarına davetiye çıkaran C vitamini eksikliği ciltte, saçlarda meydana gelen problemlerin ve özellikle diş eti hastalıklarının temel sebebi.
GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN C VİTAMİNİ MİKTARI NE KADAR?
Yaş faktörü günlük alınması gereken C vitamini miktarını belirler. 1 yaş ve altındaki bebeklerde 30 mg olan günlük C vitamini ihtiyacı;
C VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Düzenli olarak C vitamini almak için ne yapılmalı?
Şayet bir hastalık nedeniyle C vitamini takviyesi almak durumunda değilseniz ancak besinler aracılığıyla vücuda ihtiyaç duyduğu C vitamini dahil edebilirsiniz. Düzenli olarak C vitamini içeren besinler tüketerek vücudun bu ihtiyacının karşılanması şart. Bunun için buzdolabınızın üstüne C vitamini içeren besinlerin listesini yapıştırın. Normal bir beslenme şekliyle vücuda C vitamini alınmış olur. Asıl olarak C vitamini deposu olan yiyecekler ise meyveler ve yeşil yapraklı sebzelerdir. C vitaminini yüksek oranda içeren yiyecekler şu şekilde sıralanabilir: