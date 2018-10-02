Kekiğin faydaları nelerdir? Kekik tüketmenin sağlığa yararları!

Kekiği günlük diyetinize eklemek istiyorsanız kekik çayı olarak tüketmek çok iyi bir başlangıç olacaktır. Kekik çayı, kekik bitkisinin yaprakları demlenerek yapılır. Kaynayan suya kekik yapraklarını ekleyip 5 dakika bekledikten sonra kekik çayınızı tüketebilirsiniz. Eğer kekik yaprağı bulamıyorsanız alternatif olarak marketlerde poşet çay olarak satılan kekik çayını da tüketebilirsiniz.

Kafein içermeyen kekik çayı aynı zamanda vitamin, mineral, temel yağlar açısından zengindir. 1 çay kaşığı kekik 1 kcal enerji, 0,04 g protein, 0,1 g yağ, 0,2 g karbonhidrat, 0,1 g lif, 3 mg kalsiyum, 0,14 mg demir, 1 mg magnezyum, 1 mg fosfor, 5 mg potasyum, 0,01 mg çinko ve 38 mg C vitamini içerir. Peki kekiğin faydaları nelerdir? İşte kekiğin sağlığa yararları.

Kekik Çayının Faydaları

İçerisinde bol miktarda antioksidan, vitamin ve mineral bulunduran kekik çayını düzenli olarak tüketmek sağlığınız için faydalı bir aktivite olacaktır.

Kekik içerisindeki temel yağlar sayesinde yüksek miktarda antibakteriyel özelliklere sahiptir. Zatürre ve ishal gibi hastalıklara sebep olan e.coli bakterisiyle savaşır.

Soğuk algınlığınız varsa kekik çayı tüketebilirsiniz. Aynı zamanda soğuk kekik çayı ile gargara yapmak boğazınıza iyi gelecektir.

Nezle ve grip olduysanız kekik çayı terlemenize ve vücudunuzdaki toksit maddeleri dışarı atmanıza yardımcı olur.

Kekik içerisindeki aktif bileşen timol sayesinde bağışıklık sistemini düzenler. Her gün 1 bardak kekik çayı vücudunuzun bakteri, virus ve mantarlarla savaşmasına yardımcı olur.

Araştırmalara göre kolon ve göğüs kanseri riskini azaltır.

Kan basıncını kontrol eder.

Kas ağrılarında kekik çayı içebileceğiniz gibi banyo suyunuza da ekleyebilirsiniz.

Menstrüal kramplar ve adet öncesi sendromun hafiflemesi için kekik çayı faydalı olacaktır.

Kekik Çayının Olası Yan Etkileri

Kekiğin her şekilde tüketimi güvenli olsa da sebep olabileceği alerjik reaksiyonlar konusunda dikkatli olunmalıdır.

Hamile kadınların kekik çayı tüketmesi düşük tehlikesi yaşamalarına sebep olabilir.

Emzikli kadınlar için herhangi bir çalışma ve bulgu olmadığından tüketimi önerilmez.

Kekik çayını düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.