Kirazın faydaları nelerdir? Kiraz yemenin bilinmeyen yararları!

Kirazın faydaları nelerdir?

Özellikle şeker hastalarının şeker ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olur. Diğer şeker içerikli ürünlere göre glisemik endeksi düşüktür Bu da şeker hastalarının kiraz tüketimini daha risksiz bir hale getirir. Elbette aşırı miktarda tüketildiğinde bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak tüketim miktarı abartılmadığı sürece risk teşkil etmez. Yine de bu konuda bir uzmandan görüş almak en doğrusudur.

Vücuttaki fazla yağları eritilmesine yardımcı olur. Bölgesel kilo kaybına yardımcı olur.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde beyinde ortaya çıkması muhtemel işlev bozukluklarının önüne geçer. Bu sayede Alzheimer gibi hastalıkları önleme özelliğine sahiptir.

Kan basıncı ve kolesterol seviyesini dengeler. Felç ve inme riskini azaltır.

Kurutulmuş kiraz sapı böbrek sağlığını korur. Kirazın sapının kaynatılmasıyla hazırlanan çay idrar söktürür. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını da giderir.

Düzenli olarak tüketilen kiraz suyu hücrelerdeki işlev kaybını önler.

Kaslarda meydana gelen ağrıların şiddetini azaltır. Hatta bazı atletlerin müsabakalardan önceki bir hafta boyunca düzenli olarak kiraz suyu tükettikleri biliniyor.

Kirazın içeriğinde yüksek oranda bulunan A vitamini göz sağlığını destekler.

Kirazın zararları

Normal şartlar altında dengeli bir şekilde tüketilen kirazın pek fazla zararlı etkisinden söz etmek mümkün değildir ancak hassas bir cilt yapısı bulunan kişiler üzerinde alerjik reaksiyona sebep olma ihtimali bulunur.

Aşırı miktarda problemi midede şişkinlik problemine yol açar.

Yine aşırı miktarda tüketildiği durumda mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıkar.

Aşırı tüketimin sebep olduğu bir başka problem de ishaldir. Kiraz tüketimine bağlı olarak meydana gelen ishal problemi, kısa süre içerisinde iyileşme göstermezse en yakın sağlık kuruluşundan bu konuyla alakalı yardım almak gerekebilir.

Bazı hassas bünyelerde mide yanmasına sebep olabilir. Aynı zamanda ekşime de midede yol açabileceği sorunlar arasındadır.