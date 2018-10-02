Maydanoz suyunun faydaları nelerdir? Maydanoz suyu yararları

Maydanoz suyunun faydaları nelerdir?

· Bağışıklık sistemini güçlendirir, özellikle kış aylarında ortaya çıkan nezle, grip gibi hastalıklardan korur.

· Ölçülü ve düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde meme başta olmak üzere prostat ve cilt kanserlerinden korur.

· Yeni hücrelerin üretimini destekler. Serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

· Kalp ve damar sağlığını korur, kalp krizi riskini azaltır.

· Böbreklerin işlevlerini destekler.

· İdrar yolundaki enfeksiyonu kurutur. İdrar söktürücü özelliktedir.

· Karaciğerin temizlenmesinde rol oynar.

· En bilinen faydası, yağ yakımına ve dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olmasıdır.

· Demir eksikliğini giderir, kansızlık problemine çözüm sunar.

· Özellikle kadınlar afrodizyak etkisi yaratır.

· Yaşlanma karşıtı etkileri mevcuttur.

· Adet dönemindeki ağrıları hafifletir.

Maydanoz suyu tarifi

Maydanozdan en yüksek oranda verim alabilmek için en doğrusu çiğ tüketmek. Isıl işleme maruz kalmayan maydanoz, içeriğinde faydalı besin değerlerini muhafaza edebilir.



Yarım demet maydanozu iyice temizleyin. Saplarıyla birlikte blendera atın. Yaklaşık 1 dakika blenderı çalıştırın. 1 bardak su ilave edip blenderı tekrar çalıştırın. Su yemyeşil ve hafif köpüklü bir görünüm aldığında blenderı kapatabilirsiniz. Bu suyu hiç bekletmeden tüketin. Lezzetlendirmek için içerisine limon da katabilirsiniz. Maydanoz suyunun içerisine yarım limonun suyunu eklemek hem lezzetlenmesini hem de faydalarının katlanmasını sağlayacaktır.

Maydanoz suyunun içerisinde yaprakların ve sapların da minik taneler halinde bulunması, bu şekilde tüketilmesi önerilir. Ancak yine de maydanoz tanelerinin ağzına gelmesinden hoşlanmayabilir temiz bir tülbent aracılığıyla posasını ayırıp sadece suyu tüketebilir. Bu tarifin yanı sıra yeşil elma ile hazırlanacak maydanoz suyunun bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri oldukça fazladır.

Yeşil elmalı maydanoz suyu

· Maydanozları önce saplarıyla birlikte bol suda yıkayın ve ardından kurulayın.

· 1 adet yeşil elmayı dört eşit parçaya bölün ve çekirdekli kısımlarını çıkartın.

· 2 adet salatalığı halka şeklinde dilimleyin.

· Tüm malzemeleri meyve sıkacağından püre haline gelene kadar geçirin.

Bu tarif sayesinde soğuk hava etkisiyle ortaya çıkan mikroplara karşı direnç kazanmak mümkündür.