Maydanoz suyunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Maydanoz suyu zayıflatır mı?

Maydanoz sapından yeşilliğine kadar vitamin ve minerallerle doludur. Genellikle yemek ve salata yaparken atılan sapları kaynatılarak değerlendirilebilir. Yapraklarına oranla daha sert yapıda olan maydanoz sapını çoğu kişi tüketmekte zorlanır. Bu nedenle sapları kaynatarak içmek önerilir. Kaynatılan maydanoz sapı suyu vücudunuzdaki zararlı etkenleri idrar yoluyla atmanıza yardım eder. Regli ağrısında da etkili olduğu bilinen maydanoz suyunun tüm faydalarını sizler için derledik. Ayrıca maydanoz suyunu nasıl tüketmeniz gerektiğini de haberimizden öğrenebilirsiniz… Maydanoz suyu kaç gün içilmelidir? Maydanoz suyu aç karnına mı, tok karnına mı içilir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtları…

KAYNAMIŞ MAYDANOZ SUYU NE İŞE YARAR?

Maydanozun tamamını ya da sadece saplarını su ile kaynatarak bitki çayı elde edebilirsiniz. Bu çayı ılık ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Hatta içine biraz limon ekleyerek etkisini daha da arttırabilirsiniz. Özellikle diyet yapanların tercih ettiği maydanoz suyu yağ yakımına yardımcı olur ve ödem atımını kolaylaştırır. Maydanoz suyu düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi hızlandırır. Ayrıca idrar yolları enfeksiyonuna karşı da etkilidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

MAYDANOZ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Maydanoz suyunun başlıca faydaları aşağıdaki gibidir;

Kilo vermeye yardım eder.

Bağışıklığı güçlendirir.

Üst solunum yolu hastalıkları ile savaşır.

İdrar yolu enfeksiyonuna karşı etkilidir.

Böbrek taşı düşürmeye yardımcıdır.

Nefes darlığı ve astım hastalığına karşı faydalıdır.

Zengin bir folik asit kaynağıdır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Vücuttan toksin atımına yardım eder.

Cildi parlaklaştırır.

Mide ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır.

MAYDANOZ SUYU İLTİHABI SÖKER Mİ?

Maydanoz suyu bağırsak, mide gibi organlardaki fazla tuzun idrarla dışarı atılmasına vücudu toksinlerden arınması yardım eder. Bu özelliği iltihaplar için de geçerlidir. Maydanoz suyu özellikle idrar yolu enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır. Ancak unutulmamalıdır ki, vücutta oluşan iltihaplar çok çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle mutlaka bir uzman görüşü gerekmektedir.

ADET DÖNEMİNDE MAYDANOZ SUYU İÇİLİR Mİ?

Kadınlar regli döneminde şiddetli ağrılarla baş etmek zorunda kalabilir. Bu dönemlerde doktor kontrolünde yazılmış ilaçlar ve bitki çayları oldukça etkilidir. Adet döneminde en sık tercih edilen bitkilerden biri de maydanoz suyudur. Özellikle adet söktürücü olarak kullanılan maydanoz suyunu içtikten sonra beklenmeyen bir yan etki görülmesi durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Maydanoz suyunun adet döneminde belirgin bir zararı bulunmasa da etkilerin kişiden kişiye değişebileceği unutulmamalıdır.

MAYDANOZ SUYU KİLO VERDİRİR Mİ?

Maydanoz suyu hem vücutta biriken fazla suyun dışarı atılmasına hem de sindirime yardımcı bir besindir. Bu özelliklerinden dolayı kilo vermeye yardımcı olmanın yanı sıra kilo vermeyi hızlandırır da. Diyetinize ekleyeceğiniz maydanoz suyunun etkisini bir hafta sonunda görebilirsiniz.

MAYDANOZ SUYU KAÇ GÜN İÇİLİR?

Maydanoz suyu genellikle konunun uzmanları tarafından 15 gün önerilir. Yani 15 gün düzenli maydanoz suyu tükettikten sonra içmeye devam edilecekse bile ara verilmelidir.

MAYDANOZ SUYU AÇ KARNINA MI TOK KARNINA MI İÇİLİR?

Maydonuz suyu tüketiminin amacına göre onu aç ya da tok karnına içebiliriz. Örneğin kilo verme amaçlı maydanoz suyu içiyorsak aç karnına yemeklerden yaklaşık yarım saat önce içmeliyiz. Mide rahatsızlıkları için maydanoz suyu tükettiğimizde de durum aynıdır.