İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, aile sağlığı merkezlerinde 18 ila 36 aylık çocukları otizme karşı özel testlerle taramadan geçirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda 4 aylık sürede 50 bin çocuğu otizm taramasından geçirdik." dedi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün otizmin erken teşhisi için proje başlattığını söyledi. Otizm tanısında ana amaçlarının ilerleyen yaşlarda ortaya çıkacak sorunlara erkenden önlem almak olduğunu ifade eden Güner, "Kent genelindeki çocukları otizm taramasından geçiriyoruz. Aile sağlığı merkezlerimizde 18 ila 36 aylık arasında çocuklara otizme karşı özel testlerle tarama yapıyoruz. Bu kapsamda 4 aylık sürede 50 bin çocuğu otizm taramasından geçirdik.'' diye konuştu.