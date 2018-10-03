Sarımsak çayı faydaları nelerdir? Sarımsak çayı nasıl yapılır? İşte tarifi

Sarımsak Orta Asya'dan beri kullanılan uzun ömürlü bir bitkidir. Tarihçiler Mısırlı, Yunan, Romalı, Çinli, Japon ve Kızılderililerin sarımsağı tıbbi tedavi amacıyla asırlar boyu kullandığına inanırlar. Peki sarımsak çayının faydaları nelerdir? Sarımsak çayı tarifi, adım adım yapılışı sabah.com.tr'de...

Sarımsak A, B, C ve sülfür bileşenleri, allicin ve çeşitli antioksidan içeriği sayesinde sağlığımız için oldukça faydalıdır.

Sarımsak, sarımsak tozu, sarımsak yağı, kuru veya taze olarak tüketilebilir.

Sarımsak çayının en yaygın malzemeleri limon, bal ve sarımsaktır. Ancak farklı malzemelerle de sarımsak çayı yapılabilir.

Evde Sarımsak Çayı tarifi

Sarımsak çayını poşet çay olarak internette ve marketlerde bulabilirsiniz. Ancak bu çayın malzemeri markette kolayca bulunabileceğinden evde yapımı da mümkündür.

Malzemeler:

3-4 diş sarımsak

1/2 fincan limon suyu

1/2 fincan bal

Demliği 3 fincan su ile doldurun. Soyulmuş ve ortadan ikiye ayrılmış sarımsakları ekleyin. Suyu kaynatın. Ateşten aldıktan sonra içine limon suyu ve bal ekleyin. İçerisindeki sarımsağı aldıktan sonra ılık şekilde servis edin. Daha sonra ısıtmak üzere saklayabilirsiniz.

Sarımsak çayını farklı tariflerle de demleyebilirsiniz. Örneğin tatlandırmak için içine zencefil veya başka sevdiğiniz herhangi bir bitkiyi ekleyebilirsiniz.

Sarımsağın Sağlığa Yararları

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanseri tedavi eder ve önler.

Kilo kaybına katkı sağlar.

Enerji verir.

Enfeksiyonlarla savaşır.

Kolesterolü düzenler.

Kan basıncını azaltır.

Mide kanserini tedavi eder.

Vajinal enfeksiyonları tedavi eder.

Ülserin etkisini azaltır.

Egzersiz performansını artırır.

Sarımsak antibakteriyel, antiviral, antiparazit ve antifungal özelliklere sahiptir.

Sarımsak tüketimi kalp sağlığını korur.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde alzheimer hastalığını önler.

Vücuttan toksi maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Kemikleri güçlendirir.

Cildinizin güzelleşmesine katkı sağlar.

Sarımsak Çayı Yan Etkileri

Ulusal Sağlık Örgütüne göre sarımsak tüketiminin fazla olmasının herhangi bir zararı yoktur. Yaratabileceği olası yan etkiler nefes ve vücut kokusu ile midede duyabilecceğiniz rahatsızlıktır. Sarımsağa alerjiniz olması durumunda daha fazla semptom görmeniz olasıdır.

Ulusal Sağlık Örgütü aynı zamanda sarımsağın kanama riskini azaltacağını belirtmektedir. Eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız veya ameliyat olacaksanız doktorunuza danışmadan sarımsak içeren içecek ve yiyecekleri tüketmeyiniz. Ayrıca sarımsağın HIV virüsünün tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla etkileşime geçerek bu ilaçların etkisini azalttığı görülmüştür.