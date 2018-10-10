Obeziteye karşı “Hadi Birlikte”

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), 11 Ekim "Dünya Obezite Günü" dolayısıyla hayata geçirilen "Hadi Birlikte
" kampanyasını tanıttı.
TEMD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Bayram, düzenledikleri basın toplantısında, obezitenin birçok metabolik hastalık, mekanik ve psikolojik komplikasyonlara neden olduğunu vurguladı. Bayram "Obezite hastaları, hastalıklarının yanı sıra toplumdaki önyargılarla da mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Bu konuda farkındalık oluşturmak için 'Hadi birlikte önyargıları kıralım obeziteyle başa çıkalım' diyoruz" ifadelerini kullandı.
TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı da önyargıların, obez bireylerin yaşadığı fiziksel ve psikolojik problemlerin de şiddetini artırdığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bu durum obez bireylerin sağlık hizmetinden kaçınmalarına, tedavilerini aksatmalarına, geciktirmelerine ve sonuç olarak gittikçe artan sağlık problemlerine yol açıyor."