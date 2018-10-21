Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Erkek kısırlık testine Türk damgası

Erkek kısırlık testine Türk damgası

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Erkek kısırlık testine Türk damgası
Çalışmalarını ABD'deki 'nde sürdüren Türk bilim adamı Prof. Dr. ve ekibi, son yıllarda oranı giderek artan erkeklerde kısırlığın teşhisinde kullanılabilecek "Spermcell" adı verilen test geliştirdi. Test, pahalı cihazlara ihtiyaç olmadan mikroçip ve cep telefonuna indirilen bir uygulama aracılığıyla 2-3 dakika içinde gerekli analizleri yaparak, doktorlara gerekli tedavileri planlama imkanı sunuyor. Prof. Dr. Demirci "Spermcell adını verdiğimiz teknoloji, 9 lira gibi maliyetle, cep telefonunu da kullanarak o kişinin durumunu kontrol edilebilmesine imkan tanıyor. Hayvancılıkta da hali hazırda aşılama için yurt dışından veya yurt içinden alınan spermlerin kalitesi işlem sırasında kontrol edilemiyor. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde bunu 2-3 dakika içinde kolaylıkla kontrol edilebilir hale getirdik"dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erkek kısırlık testine Türk damgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN