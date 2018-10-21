Erkek kısırlık testine Türk damgası

Çalışmalarını ABD'deki Stanford Üniversitesi
'nde sürdüren Türk bilim adamı Prof. Dr. Utkan Demirci
ve ekibi, son yıllarda oranı giderek artan erkeklerde kısırlığın teşhisinde kullanılabilecek "Spermcell" adı verilen test geliştirdi. Test, pahalı cihazlara ihtiyaç olmadan mikroçip ve cep telefonuna indirilen bir uygulama aracılığıyla 2-3 dakika içinde gerekli analizleri yaparak, doktorlara gerekli tedavileri planlama imkanı sunuyor. Prof. Dr. Demirci "Spermcell adını verdiğimiz teknoloji, 9 lira gibi maliyetle, cep telefonunu da kullanarak o kişinin durumunu kontrol edilebilmesine imkan tanıyor. Hayvancılıkta da hali hazırda aşılama için yurt dışından veya yurt içinden alınan spermlerin kalitesi işlem sırasında kontrol edilemiyor. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde bunu 2-3 dakika içinde kolaylıkla kontrol edilebilir hale getirdik"dedi.