Zeytinyağı, ceviz ve badem...Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız!

KALBİNİZ İÇİN ÇOK İYİ BİR SPOR

Prof. Dr. Timur Timurkaynak'ın yaptığı açıklamada, hareketsiz yaşamın kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığın en önemli nedenlerinden biri olduğuna işaret etti.

Timurkaynak, merdiven çıkmanın kalp dostu olduğunu, asansör yerine merdivenlerin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle plaza gibi yerlerde çalışanlar spor ve egzersiz yapamamaktan şikayet ediyor. Bunlar bahane. Bulunduğunuz binada merdivenler varsa, bu kalbiniz için çok iyi bir spor olacaktır." ifadelerini kullandı.