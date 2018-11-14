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, ceviz ve badem...Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız!

Kardiyolog Prof. Dr. Timur Timurkaynak, bir kaşık , üçer adet kavrulmamış ceviz, badem ve fındık yiyerek güne başlamanın ciddi bir enerji kaynağı olduğunu ve tokluk hissini beraberinde getirdiğini belirterek, "Böylelikle bu formül kilo sorununu ortadan kaldırıp, damar yaşını da gençleştirir." dedi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:44
Zeytinyağı, ceviz ve badem...Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız!

KALBİNİZ İÇİN ÇOK İYİ BİR SPOR

Prof. Dr. Timur Timurkaynak'ın yaptığı açıklamada, hareketsiz yaşamın kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığın en önemli nedenlerinden biri olduğuna işaret etti.

Timurkaynak, merdiven çıkmanın kalp dostu olduğunu, asansör yerine merdivenlerin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle plaza gibi yerlerde çalışanlar spor ve egzersiz yapamamaktan şikayet ediyor. Bunlar bahane. Bulunduğunuz binada merdivenler varsa, bu kalbiniz için çok iyi bir spor olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Zeytinyağı, ceviz ve badem...Bu üçlünün etkisine inanamayacaksınız!
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