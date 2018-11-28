Çocuklarda astım nasıl tedavi edilir?

Bu alerjij reaksiyon bronşlarda aşırı bir hassasiyet geliştirir. Normal bir insanı etkilemeyecek dış uyaranlar hassas hava yolunda ödeme şişmeye kızarıklığa daralmaya neden olur. Buna bağlı olarak tekrarlayan öksürük, hırıltı, hışıltı ve nefes almadaki zorluklar gelişir.

Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı atarak gelişir bu atakların tekrarlayıcı nitelikte olması bronş gevşetici ilaçlarla yakınmaların düzelmesi ancak bir süre sonra tekrar atak gelişmesi söz konusu olur. Enfeksiyonlar dışında sigara dumanı, nem, küf her türlü keskin koku, parfüm, deterjan, boya kokusu ve hava kirliliği de hastalık alevlenmesi görülebilir.

Eforla öksürük yani koşunca öksürük çocuk astımı için önemli bir bulgudur bu nedenle anne babalara çocuğunuz koşunca öksürüyorsa mutlulukla hava yolu hassasiyeti vardır bu açıdan bir uzman görüşü alın önerisi uzmanlar tarafından bulunulur.

ÇOCUKLARDA ASTIM TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALI

Çocuklarınıza olağan şekilde temiz bir ortam yaratın, kedi köpek tüylerinden uzak tutarak, temiz bir çevre sergileyin.

Çocuklarınızı fast foodtan uzak tutun. Besin kirliliği astım konusunda oldukça tehlikelidir. Çocuklarınızı besin kirliliğinden uzak tutun.

Uzmanlar tarafından verilen ilaç tedavilerini aksatmayın

Evinizi, çevrenizi ve Sosyal ortamınızı hastalığa göre düzenleyin