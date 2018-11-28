Klimanın sebep olduğu hastalıklar özellikle yaz aylarında evlerinde bulunduran kişiler tarafından yoğun olarak araştırılmaktadır. Klima, sıcak havalarda bizleri ne kadar rahatlatsa da bazı problemleri de beraberinde getirir. Peki klimanın sebep olduğu hastalıklar nelerdir?

KLİMANIN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

Çok sıcak havalarda klimanın fazla açılması dolayısıyla sıcak soğuğa girmek ve ani soğuğa maruz kalmaktan dolayı kışın görülebilen hastalıklar yaz ayında da görülebilir. Kışın zatürre, nezle ve gribin arttığı gibi ani ısı değişikliği nedeniyle bu hastalıkların yazın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Klimalardan özellikle bulaşan hastalıklar da vardır. Klimaların filtrelerin kirli olması veya su damlacıkları ile bulaşan özellikle 'lejyonella' denilen kapalı alanlarda oluşan bir enfeksiyon türüdür.

Klimanın sebep olduğu hastalıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

Lejyonella Pnömonisi: Günümüzde lejyoner hastalığı olarak bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk olarak emekli askerler arasında rastlanmıştır. Lejyoner bakterisi zatürreeye neden olabilir. Uzman bir doktorun müdahalesi şarttır. Antibiyotik kullanımı ile de bu rahatsızlık iyileştirilebilir

Solunum Yolu Hastalıkları: Burun tıkanmasına, solunum yolu rahatsızlıklarına ve akciğerlerde probleme yol açabilir.

Yüz Felci: Klimaya bağlı olarak yüz felci geçirme oranı oldukça fazladır. Genelde geçicidir; fakat tekrarlanması durumunda yüzdeki kaslarda, kas kaybı görülür.

Klima Ateşi: Klima mikrobu belirtileri arasında yer alan klima ateşinin ortaya çıkması klimaya maruz kaldıktan 12 saat sonra bile kendini gösterebilir. Bu problem ile karşı karşıya kalan kişilerde ateş, kas ağrısı, titreme, eklem ağrısı gibi sorunlar görülür.

Eklem Ağrıları: Klimanın soğuğunun yoğun derecede olması nedeniyle boyun ve sırt ağrıları görülebilir.